Nuova funzione Apple Intelligence della fotocamera in arrivo su iPhone 15 Pro

La funzionalità intelligenza visiva di Apple si sta espandendo oltre iPhone 16.

Secondo un post pubblicato negli scorsi giorni da John Gruber di Daring Fireball, la funzione dovrebbe arrivare anche su iPhone 15 Pro e, con tutta probabilità iPhone 15 Pro Max, a breve.

La compagnia, a tal proposito, ha parlato in modo generico di un “Futuro aggiornamento software” e, secondo Gruber, questa novità potrebbe essere destinata a iOS 18.4, con la funzionalità già presente nella versione beta di inizio aprile.

Intelligenza visiva è una funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale, che permette agli utenti di ottenere aiuto per l’identificazione, senza particolari difficoltà, di animali, piante, aziende e una serie di altri elementi visualizzati dalla fotocamera.

Intelligenza visiva arriva anche su iPhone 15 Pro: ecco come funziona

Intelligenza visiva, parte integrante di Apple Intelligence, è uno strumento molto semplice da utilizzare.

L’utente deve premere a lungo su Controllo fotocamera per eseguire una ricerca del soggetto inquadrato su Google o porre, a tal proposito, domande tramite ChatGPT.

Il funzionamento abituale di intelligenza visiva su iPhone 16 si affida al tasto fisico, non disponibile su modelli come iPhone 15 Pro, con la funzionalità che sarà invece attivata attraverso il pulsante Azione, situato sopra i controlli del volume.

Stando a quanto sostenuto da Gruber, Apple ha anche intenzione di aggiungere un pulsante su iPhone 15 Pro, accessibile attraverso lo scorrimento verso il basso sul display.

Questa implementazione potrebbe, perlomeno in parte, riscattare Apple Intelligence. L’AI di Apple, a quanto pare, finora non ha fatto particolarmente breccia nel cuore degli utenti. Nonostante ciò, in futuro la situazione potrebbe cambiare in modo radicale, vista la partnership siglata tra il colosso di Cupertino e Alibaba nel contesto dell’AI.