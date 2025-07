Google Veo 3 è arrivato in Italia: tre video al giorno per gli abbonati Pro

Come già preannunciato nei giorni scorsi da Google, il modello AI Veo 3 per generare video da testo è ora disponibile per gli abbonati al piano AI Pro , anche in Italia.

La disponibilità globale del servizio, annunciata da Josh Woodward di Google, copre ben 159 paesi, inclusi l’intera Europa, l’India e l’Indonesia. Gli utenti possono ora creare contenuti video con audio realistico, dialoghi credibili e una sincronizzazione labiale precisa, portando l’esperienza creativa a un livello superiore, sebbene non manchino gli usi impropri di questa tecnologia, che stanno facendo discutere moltissimo.

Potenzialità creative potenziate

Lanciato ufficialmente durante il Google I/O 2025, Veo 3 si distingue per la sua elevata qualità tecnica e per l’efficienza operativa notevolmente migliorata. Gli abbonati possono generare fino a tre video al giorno in formato 720p, ciascuno della durata di 8 secondi, con tempi di elaborazione dimezzati rispetto alla versione precedente. Questa ottimizzazione rappresenta un notevole vantaggio per i creatori di contenuti che necessitano di soluzioni rapide e di alta qualità.

La tecnologia di Veo 3 si basa su un’aderenza rigorosa alle leggi fisiche del mondo reale, offrendo contenuti visivamente convincenti e un audio naturale con dialoghi, rumori ambientali ed effetti sonori. Inoltre, l’interfaccia utente permette l’inserimento di brevi storie nei prompt di generazione, ampliando le possibilità narrative e rendendo la piattaforma ancora più versatile per professionisti del marketing e creatori di contenuti.

Google ha già annunciato sviluppi promettenti per la piattaforma, come la funzionalità di generazione foto-video, che amplierà ulteriormente le capacità creative di Veo 3. Questa innovazione sottolinea l’impegno continuo dell’azienda nell’innovazione tecnologica e nella costruzione di un ecosistema sempre più ricco per gli utenti del piano AI Pro.

L’evoluzione dell’app Gemini

Il lancio globale di Veo 3 si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo dell’ecosistema di Google, in particolare attraverso l’espansione delle funzionalità della Gemini app. Questa applicazione integra strumenti di intelligenza artificiale in servizi come Gmail, Drive e Docs, migliorando la produttività e l’efficienza degli utenti. Gli aggiornamenti recenti hanno introdotto un nuovo logo e un’icona rinnovata per i dispositivi Android, arricchendo ulteriormente l’esperienza complessiva.

Con il lancio di Veo 3, Google dimostra la sua determinazione a guidare l’innovazione tecnologica, rendendo le sue soluzioni di video AI sempre più sofisticate e accessibili su scala globale. Questa strategia non solo avvantaggia i creatori di contenuti e i professionisti del marketing, ma offre anche alle aziende nuovi strumenti narrativi per raccontare storie coinvolgenti e di impatto.