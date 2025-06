Google AI Pro si evolve e conquista nuovi utenti con un’offerta ancora più vantaggiosa. L’azienda di Mountain View ha annunciato un’importante novità per gli abbonati al piano AI Pro: la possibilità di generare fino a tre video al giorno utilizzando il potente strumento Veo 3 Fast, mantenendo il costo mensile dell’abbonamento a soli 20 dollari. Questa mossa rende il piano uno dei più competitivi sul mercato per accedere a tecnologie di Intelligenza Artificiale avanzate.

Con questa strategia, Google punta a rendere il suo ecosistema di strumenti AI ancora più accessibile, attirando sia i creator digitali che i semplici appassionati di tecnologia. Ogni abbonato al piano AI Pro riceverà 1.000 crediti mensili da utilizzare nell’ampia gamma di applicazioni offerte dall’azienda. La notizia è stata confermata da Josh Woodward, vicepresidente di Google Labs e Gemini, attraverso un post sulla piattaforma X, sottolineando l’impegno di Google nel migliorare continuamente i suoi servizi.

Veo 3 e non solo: ulteriori vantaggi legati a Google AI Pro

Un altro punto di forza di questa offerta è l’integrazione con il nuovo Pixel 9. Gli utenti che acquistano questo smartphone potranno beneficiare di un anno gratuito di abbonamento al piano AI Pro. Questo significa non solo accesso illimitato a Veo 3 Fast, ma anche a strumenti come Whisk, NotebookLM e 2 TB di spazio cloud. In questo modo, il Pixel 9 diventa una porta d’accesso privilegiata alle più recenti innovazioni in campo dell’AI.

Per i professionisti e gli utenti più esigenti, Google ha introdotto anche il piano Ultra, che offre funzionalità avanzate a un costo di 250 dollari mensili. Tra le migliorie principali si distingue l’ottimizzazione dei sottotitoli nei video generati con Veo 3 Fast, una caratteristica pensata per i professionisti del settore che necessitano di strumenti di alta qualità per la creazione di contenuti.

Nonostante le nuove offerte premium, Google non dimentica gli utenti con budget più limitati. Per chi cerca soluzioni più economiche, Veo 2 rimane disponibile, consentendo la creazione di video di base con qualità inferiore e senza supporto audio. Inoltre, gli abbonati al piano Flow Pro potranno accedere a Veo 3 Fast utilizzando 20 crediti per ogni video generato, garantendo così una maggiore flessibilità d’uso per un pubblico variegato.