Apple aveva realizzato un altro design per l'iPhone 15 Pro Max, ecco la foto

Subito dopo il lancio della nuova linea iPhone 14 nel 2022, alcuni analisti parlarono della mancanza di pulsanti meccanici sui prossimi modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Invece di premere un pulsante fisico gli utenti avrebbero premuto, secondo le indiscrezioni del tempo, dei tasti capacitivi con tanto di feedback tattile.

Stando a quanto riportato, quel rumor, che si è poi rivelato fake visto che gli iPhone 15 i tasti ce li hanno eccome, era stato quasi azzeccato dai leaker che lo anticiparono. Apple infatti costruì dei prototipi con quella nuova tipologia di pulsanti, ma per problemi tecnici l’azienda dovette abbandonare l’idea e tornare ai pulsanti fisici.

iPhone 15 Pro Max con tasti totalmente inediti: ecco come si presentava il prototipo pensato da Apple

Secondo quanto riferito, Apple sta prendendo in considerazione i pulsanti capacitivi per i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. A gennaio, Apple avrebbe testato quattro configurazioni di pulsanti, tra cui un pulsante del volume unificato con un piccolo pulsante azione e un pulsante di acquisizione.

Grazie ad un collezionista di prototipi di dispositivi Apple, sono trapelate le immagini di un prototipo di iPhone 15 Pro Max che include i pulsanti di accensione e volume “a stato solido”. Il design con i nuovi pulsanti tattili era conosciuto in Apple come Project Bongo. Il dispositivo era un prototipo EVT, ovvero un prototipo funzionante testato per verificare che il design soddisfasse determinate specifiche e obiettivi di progettazione.

Le versioni successive di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max hanno poi sostituito quei pulsanti tattili con quelli meccanici a cui tutti sono abituati. Il pulsante Azione, che esegue un’attività preselezionata dal menu semplicemente premendo il tasto, è sempre stato meccanico. La modifica è stata solo una: è stato reso più rotondo e più ampio. La scelta di fare quei pulsanti per il volume da parte di Apple era per evitare di usurare componenti meccanici all’interno. Probabilmente il tutto potrebbe essere in test per i prossimi modelli.