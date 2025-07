Anche Perplexity lancia un abbonamento da 200 dollari al mese

200 dollari al mese, accesso illimitato a Perplexity Labs, priorità nel supporto clienti e funzioni esclusive come il browser Comet.

Questi sono i principali vantaggi offerti da Perplexity Max, il nuovo abbonamento premium lanciato dalla startup emergente nel campo dell’Intelligenza Artificiale, disponibile sia su piattaforme iOS che via web.

Il piano è stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze di un pubblico di utenti avanzati. Designer di contenuti, professionisti aziendali e ricercatori accademici rappresentano il target ideale per questa offerta di fascia alta. Gli abbonati potranno sfruttare funzionalità innovative come la creazione di fogli di calcolo, presentazioni e applicazioni web, tutte abilitate grazie alle potenzialità di Perplexity Labs.

Uno degli elementi distintivi di questo nuovo abbonamento è l’accesso anticipato a Comet, un browser web intelligente che l’azienda descrive come un “partner di pensiero potente” per supportare le attività online degli utenti. Questo strumento promette di cambiare in modo drastico il modo in cui gli utenti interagiscono con il web, offrendo una navigazione assistita da modelli di AI professionale di ultima generazione.

Comet e non solo: tutti i vantaggi legati a Perplexity Max

Un ulteriore vantaggio di Perplexity Max è la possibilità di accedere ai modelli di AI più avanzati, sviluppati in collaborazione con partner di prestigio come Anthropic e OpenAI. Questi modelli garantiscono agli utenti prestazioni elevate e risultati ottimizzati, rendendo il piano particolarmente interessante per chi necessita di soluzioni AI di livello superiore.

Nonostante l’introduzione di questa opzione premium, l’azienda non ha trascurato la fascia di utenti con esigenze più contenute. Infatti, continua a offrire il piano Pro a 20 dollari mensili, garantendo così una soluzione più accessibile per la maggior parte degli utenti.

Questa mossa strategica segue un trend consolidato nel settore, avviato da OpenAI con il lancio di ChatGPT Pro alla fine del 2022. Da allora, altri colossi come Google e Anthropic hanno adottato strategie simili, introducendo abbonamenti esclusivi per l’accesso privilegiato alle tecnologie di AI avanzata. Il modello di business basato su abbonamenti premium si sta dunque affermando come una tendenza dominante nel settore.