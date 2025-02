Apple stringe accordo con Alibaba: svolta per Apple Intelligence

La conferma arriva da Reuters: Apple ha stretto un accordo con il colosso cinese Alibaba per potenziare le capacità dell’Intelligenza Artificiale dei suoi dispositivi in Cina.

Questa mossa arriva in un momento difficile per il colosso di Cupertino, con Apple Intelligence che non ha entusiasmato il mercato e con l’impossibilità di portare il suo modello AI nel paese asiatico. Il mercato cinese, a dispetto dei numeri enormi, è stato finora un tabù per il modello di Apple a causa delle rigide regole del governo, che richiedono un partner locale per poter utilizzare l’AI all’interno del suo territorio.

Nonostante diverse trattative dell’azienda, che la scorsa estate sembrava vicina a un accordo anche con Baidu, infine la partnership è stata siglata con la società che ha creato e che gestisce il promettente modello Qwen2.5-Max.

A confermare quanto appena detto è stato il presidente di Alibaba Group Joseph Tasi, che ha certificato l’accordo. L’unico dubbio a riguardo è se Apple si accontenterà o cercherà altro supporto nel paese.

Apple e Alibaba: un binomio che segnerà profondamente il mercato mobile e l’AI

Il mercato cinese degli smartphone con AI integrata è alquanto allettante, con una crescita su base annua (considerando il terzo trimestre del 2024) del 591% secondo un rapporto di Canalys. Di certo, la competizione nel paese non manca: tra i brand locali che fanno la voce grossa in questo mercato figurano colossi come Xiaomi, Huawei, Vivo e Oppo.

La partnership tra Apple e Alibaba, oltre all’apertura del mercato locale per il colosso tecnologico, potrebbe avere altri risvolti interessanti. La multinazionale con sede a Hangzhou potrebbe infatti fornire un nuovo modello per lo sviluppo delle funzioni AI, facendo fare un netto salto di qualità alle capacità di Apple Intelligence.

D’altro canto, il già citato AI Qwen 2.5 ha già dimostrato tutte le potenzialità di Alibaba in questo settore, mettendo in grande difficoltà diversi concorrenti importanti come GPT-4o, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B.