Amazon ha un milione di robot al lavoro nei suoi magazzini

Un milione di robot nei magazzini a livello globale, una flotta tecnologica che ormai quasi pareggia il numero dei dipendenti umani dell’azienda. La rivoluzione dell’automazione logistica in Amazon ha raggiunto un traguardo storico, confermando la radicale trasformazione della logistica del colosso dell’e-commerce in soli dieci anni.

Amazon: il ruolo dei robot

I dispositivi robotici di Amazon sono diventati protagonisti essenziali nella catena di distribuzione, occupandosi di prelievo, smistamento, imballaggio e trasporto merci. Questi assistenti tecnologici gestiscono attualmente circa il 75% delle consegne mondiali, con un impatto significativo sui tempi: nei centri per le consegne in giornata, l’automazione logistica ha permesso un incremento dell’efficienza del 25% rispetto ai magazzini tradizionali.

La flotta robotica dell’azienda include modelli all’avanguardia come Hercules, capace di sollevare carichi fino a 566 chili, Pegasus, specializzato nella gestione dei pacchi attraverso nastri trasportatori, e Proteus, il pioniere dell’autonomia completa progettato per collaborare in sicurezza con gli operatori umani.

Recentemente è stato implementato anche DeepFleet, un sistema basato su intelligenza artificiale e machine learning che ottimizza i movimenti dei robot, migliorando l’efficienza del 10% e riducendo la congestione nelle strutture.

Amazon: il ruolo degli umani

Nonostante la crescente robotica, Amazon sottolinea che il personale umano rimane fondamentale. Dal 2019, oltre 700.000 dipendenti hanno ricevuto formazione specializzata in settori come robotica, ingegneria e manutenzione. I nuovi centri logistici richiedono anzi un incremento del 30% di ruoli tecnici per gestire le tecnologie avanzate.

Scott Dresser, vicepresidente di Amazon Robotics, conferma l’impegno dell’azienda nello sviluppo di intelligenza artificiale e machine learning per creare robot sempre più sofisticati e reattivi. Questi progressi puntano non solo a migliorare la sicurezza sul lavoro, ma anche a generare nuove opportunità professionali e a perfezionare l’esperienza dei clienti.

La strategia di Amazon dimostra come l’automazione logistica possa essere utilizzata per potenziare la produttività e contemporaneamente trasformare il panorama lavorativo, creando un ecosistema in cui tecnologia e competenze umane si integrano e si valorizzano reciprocamente.