Disney+: le nuove serie tv in uscita a maggio 2026

Il prossimo mese vedrà diversi ritorni, su tutti i nuovi episodi di Tucci in Italy, Rivals e Welcome to Wrexham.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 apr 2026
Disney+: le nuove serie tv in uscita a maggio 2026

Disney+ si prepara ad accogliere in catalogo diverse novità importanti durante il prossimo mese di maggio. Tra le nuove serie tv in uscita segnaliamo i nuovi episodi di Tucci in Italy e Rivals, entrambe arrivate alla loro seconda stagione, e il quinto capitolo di Welcome to Wrexham.

Inoltre, fino al 6 maggio i nuovi clienti e coloro che scelgono di riattivare un vecchio abbonamento possono approfittare dell’offerta speciale sui piani mensili. Grazie alla nuova iniziativa i prezzi a partono da 4,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi scatterà il rinnovo al prezzo in vigore in quel momento a meno che non si effettui la disdetta.

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Le novità firmate Disney+ per il mese di maggio

Gli amanti del buon cibo e delle produzioni National Geographic si segnino in rosso la data del 12 maggio, giorno in cui saranno disponibili i nuovi episodi della seconda stagione di Tucci in Italy. In questo nuovo capitolo l’attore e regista statunitense Stanley Tucci visiterà cinque nuove regioni: la Campania, le Marche, la Sardegna, la Sicilia e il Veneto (in rigoroso ordine alfabetico).

A proposito di ritorni, il 15 maggio sarà la volta della seconda stagione di Rivals, la serie televisiva ambientata nell’Inghilterra degli anni Ottanta con protagonisti gli attori Alex Hassell e David Tennant, che interpretano rispettivamente il deputato del partito conservatore e ministro dello sport Rupert Campbell-Black e il direttore generale della Corinium Television Tony Baddingham.

Sempre venerdì 15 maggio debutterà la quinta stagione di Welcome to Wrexham, la pluripremiata serie che segue le vicende del club gallese Wrexham AFC, autore di una storica tripla promozione consecutiva dalla quinta divisione del calcio inglese fino alla seconda (Championship, la nostra Serie B). La particolarità del club risiede nei suoi proprietari, vale a dire gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, che hanno finalizzato il loro acquisto completo nel 2021.

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