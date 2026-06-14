Mondiali di calcio, le partite di domenica 14 giugno su DAZN

I Mondiali di calcio di Stati Uniti, Messico e Canada entrano nel vivo. Domenica 14 giugno sono in calendario le partite dei gironi E e F, con la copertura completa affidata alla piattaforma streaming DAZN.

Confermiamo che il pass Mondiali è disponibile a 24,99 euro una tantum, senza vincoli: è il pacchetto pensato per gli appassionati di calcio che vogliono godersi tutti i 104 incontri in diretta della Coppa del Mondo 2026. C’è poi l’offerta sul piano Full, che include tra le altre cose tutta la Serie A: al momento è in promozione a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro al mese, con uno sconto pari al 46%.

Le Nazionali dei gruppi E e F al debutto

Nel tardo pomeriggio la Germania sfiderà Curacao, alla sua prima partecipazione ai Mondiali. Il calcio d’inizio dell’incontro valido per il girone E è fissato alle ore 19.

Sarà poi la volta di Olanda-Giappone, match del girone F, con il via in programma alle 22. Si tratta del match più interessante di giornata, con la Nazionale nipponica inserita tra le possibili outsider di questa rassegna iridata.

Nel cuore della notte poi si disputeranno Costa d’Avorio-Ecuador (1:00) e Svezia-Tunisia (4:00), incontri rispettivamente validi per il gruppo E e F. A scanso di equivoci, poi, sottolineiamo come tutti gli orari indicati nel nostro articolo facciano riferimento all’ora italiana.

E per chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento a DAZN per la prima volta, confermiamo che è possibile guardare i contenuti della piattaforma streaming su qualunque Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco o lettore di streaming che si connettono alla rete Internet e includono l’app DAZN. In alternativa si ha l’opportunità di vedere DAZN anche tramite computer collegandosi all’indirizzo dazn.com e inserendo le credenziali del proprio account fornite al momento della registrazione.

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