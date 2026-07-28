Il caso Klayme: quando un underscore sbagliato può costarti la prigione

Un singolo errore di battitura può avere conseguenze enormi quando entra in un’indagine digitale. È quanto dimostra il caso che ha coinvolto Brandon Klayme, cittadino canadese arrestato e condannato per reati gravi a causa di un’identificazione errata su Kik.

Tutto nasce da una discrepanza minima, quasi invisibile: un nome utente con due underscore consecutivi confuso con uno che ne aveva solo uno. In un contesto investigativo sempre più dipendente da dati tecnici e tracciamenti digitali, questo episodio evidenzia un problema concreto. L’affidabilità degli strumenti non basta se la raccolta e la verifica delle informazioni iniziali non vengono gestite con rigore assoluto e controlli incrociati efficaci.

Quando un dettaglio compromette un’indagine

Nel 2018, le autorità statunitensi avviarono un’indagine su presunti contatti tra un adulto e una minore tramite l’app di messaggistica istantanea Kik. L’analisi del dispositivo della ragazza portò all’identificazione dell’account “fus__ro_dah”, caratterizzato da due underscore consecutivi. Tuttavia, nella richiesta ufficiale inviata alla piattaforma, gli investigatori indicarono “fus_ro_dah”, con un solo underscore.

Questa differenza apparentemente irrilevante cambiò completamente il risultato. Kik fornì i dati di un altro utente, che risultò essere Brandon Klayme, residente in Canada e senza alcun collegamento con il caso. Da quel momento, l’errore iniziale si propagò lungo tutta la catena investigativa, senza essere intercettato.

Le informazioni ottenute permisero di collegare un indirizzo email e successivamente una connessione Internet canadese. La polizia eseguì una perquisizione e sequestrò i dispositivi dell’uomo. Nonostante l’assenza totale di prove incriminanti, Klayme fu arrestato e processato, fino a essere condannato nel 2023 e a scontare 18 mesi di carcere.

L’errore scoperto solo in appello

La svolta arrivò durante il ricorso in appello, quando la difesa riesaminò nel dettaglio la documentazione tecnica. Fu in questa fase che emerse la discrepanza tra i due nomi utente. Il profilo realmente coinvolto nelle conversazioni conteneva due underscore, mentre tutti gli atti investigativi facevano riferimento a un account diverso.

A quel punto anche l’accusa riconobbe l’errore. Un’analisi aggiornata dei dati indicò che il vero sospettato era associato a un indirizzo IP negli Stati Uniti, non in Canada. La Corte d’Appello della Nuova Scozia annullò quindi la condanna, dichiarando Klayme completamente innocente e sottolineando che non avrebbe mai dovuto essere incriminato.

Il caso mette in luce un limite critico delle indagini digitali: la precisione dei dati è fondamentale, ma deve essere accompagnata da verifiche indipendenti in ogni fase. Username, IP e identificativi tecnici sono elementi estremamente sensibili a variazioni minime, e un errore può generare conseguenze a catena difficili da correggere.