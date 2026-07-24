Octopus ha svelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 27 luglio

I recenti sviluppi della guerra in Iran hanno riportato alta l’attenzione degli italiani sulle tariffe energetiche. Per chi ha visto aumentare in modo esponenziale i costi relativi a luce e gas nell’ultimo periodo, e ritiene che la situazione in Medio Oriente sia ancora lontana dalla risoluzione definitiva, può prendere in considerazione l’offerta a prezzo fisso di Octopus, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per dodici mesi.

Le nuove tariffe sono disponibili per gli utenti che sottoscrivono una nuova fornitura Octopus Energy entro il 27 luglio. Al termine poi dei primi dodici mesi, ciascun cliente potrà scegliere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Le tariffe luce e gas a prezzo fisso di Octopus valide fino al 27 luglio

Di seguito riportiamo le nuove tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12M valide fino a lunedì 27 luglio.

Luce (tariffa monoraria)

0,1496 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi consecutivi 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (72 euro all’anno)

Gas

0,63 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi consecutivi 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (84 euro all’anno)

A completare l’importo finale in bolletta vi sono i costi indipendenti dal fornitore, come riportato fedelmente da Octopus Energy: gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore oltre che le imposte.