Disney+ in offerta a partire da 4,99 euro al mese per 3 mesi

La piattaforma streaming Disney+ ha lanciato una nuova offerta che consente di attivare il servizio a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi. La promozione è valida per tutti coloro che effettuano una nuova sottoscrizione o riattivano un vecchio abbonamento entro il 28 luglio.

A fine mese, lo ricordiamo, debutterà in esclusiva streaming il sequel de Il Diavolo veste Prada, dopo il grande successo ottenuto al cinema nei mesi scorsi. Il catalogo della piattaforma statunitense include inoltre numerose altre nuove uscite di interesse, tra cui la quinta e ultima stagione della serie televisiva The Bear con Jeremy Allen White.

I prezzi dei piani mensili di Disney+ in offerta

Di seguito una breve panoramica dei nuovi prezzi scontati dei piani mensili Disney+ nell’ambito della recente promozione.

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 3 mesi , poi 6,99 euro al mese senza vincoli (risparmio 2 euro al mese)

, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (risparmio 2 euro al mese) Standard: 7,99 euro al mese per 3 mesi , poi 10,99 euro al mese senza vincoli (risparmio 3 euro al mese)

, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (risparmio 3 euro al mese) Premium: 10,99 euro al mese per 3 mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli (risparmio 5 euro al mese)

Se si punta al risparmio, la scelta più logica è il piano Standard con pubblicità, disponibile al prezzo scontato di 4,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi il prezzo si rinnoverà a 6,99 euro al mese con la possibilità di disdire senza costi aggiuntivi prima del rinnovo. Scegliendo il piano più economico la visione di film e serie tv sarà interrotta dalla pubblicità di tanto in tanto, si potrà fare affidamento su due riproduzioni in contemporanea, e infine sulla qualità video fino a 1080p Full HD.

Chi non ama la pubblicità può fare riferimento al piano Standard, disponibile a 7,99 euro al mese per i primi tre mesi. Rispetto al piano più economico aggiunge anche l’opzione Download, che permette di vedere i propri contenuti preferiti offline.