Per la finale Spagna-Argentina DAZN offre 7 giorni di prova a 1 euro

L'atto conclusivo della Coppa del mondo si giocherà questa sera alle ore 21 italiane allo stadio di New York.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 lug 2026
Per la finale Spagna-Argentina DAZN offre 7 giorni di prova a 1 euro
DAZN
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

In occasione della finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano Full, che prevede una prova di 7 giorni alla cifra simbolica di 1 euro. Al termine il piano si rinnova al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per tre mesi, poi 46,99 euro al mese per i restanti 9 mesi di abbonamento.

La prova di 7 giorni a 1 euro può essere sfruttata ad esempio da tutti coloro che non vogliono seguire la finale in chiaro su Rai 1 in segno di protesta contro il commentatore tecnico Daniele Adani, ex calciatore di Brescia, Fiorentina e Inter, oltre che della Nazionale italiana. A tal proposito, la Rai ha confermato Adani al fianco di Alberto Rimedio, mentre su DAZN la telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico affidato all’ex calciatore di Milan e Nazionale azzurra Massimo Ambrosini.

Pagina offerta DAZN

Che cosa include il piano Full di DAZN

Il piano Full include l’intera programmazione sportiva di DAZN, che ha il suo fiore all’occhiello nel campionato di Serie A, di cui ha i diritti di visione di tutti gli incontri di ogni turno (sette in esclusiva, tre in co-esclusiva con Sky).

A questo poi si aggiungono tutta la Serie B, Eurosport 1 ed Eurosport 2, tutta LaLiga EASports, tutta la Copa del Rey, il campionato europeo per club di volley, la FA Cup, il meglio della Liga Portugal Betclic e della Jupiler Pro League, tutta la Serie A Women, una selezione di partite di NFL, tutti i match di Australian Open e Roland Garros, tutte le tappe di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, tutti gli eventi UFC, il PGA Tour, il LIV Golf, il campionato italiano maschile e femminile di volley, nonché tutte le partite della Kings League Italia con commento in italiano.

Pagina offerta DAZN

https://youtu.be/bz5yFjv5oM4?si=N9kpAPyl-jElIZwB

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Quest'estate Apple Music offre 1 mese gratis a tutti i nuovi iscritti
Offerte

Quest'estate Apple Music offre 1 mese gratis a tutti i nuovi iscritti
Microsoft recupera un account di 25 anni fa con foto insostituibili
Attualità

Microsoft recupera un account di 25 anni fa con foto insostituibili
Amazon Music Unlimited: la prova gratuita di 30 giorni accende l’estate
Offerte

Amazon Music Unlimited: la prova gratuita di 30 giorni accende l’estate
Tariffe luce e gas seconda casa: la soluzione di Octopus Energy
Offerte

Tariffe luce e gas seconda casa: la soluzione di Octopus Energy
Link copiato negli appunti