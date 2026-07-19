Per la finale Spagna-Argentina DAZN offre 7 giorni di prova a 1 euro

In occasione della finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano Full, che prevede una prova di 7 giorni alla cifra simbolica di 1 euro. Al termine il piano si rinnova al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per tre mesi, poi 46,99 euro al mese per i restanti 9 mesi di abbonamento.

La prova di 7 giorni a 1 euro può essere sfruttata ad esempio da tutti coloro che non vogliono seguire la finale in chiaro su Rai 1 in segno di protesta contro il commentatore tecnico Daniele Adani, ex calciatore di Brescia, Fiorentina e Inter, oltre che della Nazionale italiana. A tal proposito, la Rai ha confermato Adani al fianco di Alberto Rimedio, mentre su DAZN la telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico affidato all’ex calciatore di Milan e Nazionale azzurra Massimo Ambrosini.

Che cosa include il piano Full di DAZN

Il piano Full include l’intera programmazione sportiva di DAZN, che ha il suo fiore all’occhiello nel campionato di Serie A, di cui ha i diritti di visione di tutti gli incontri di ogni turno (sette in esclusiva, tre in co-esclusiva con Sky).

A questo poi si aggiungono tutta la Serie B, Eurosport 1 ed Eurosport 2, tutta LaLiga EASports, tutta la Copa del Rey, il campionato europeo per club di volley, la FA Cup, il meglio della Liga Portugal Betclic e della Jupiler Pro League, tutta la Serie A Women, una selezione di partite di NFL, tutti i match di Australian Open e Roland Garros, tutte le tappe di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, tutti gli eventi UFC, il PGA Tour, il LIV Golf, il campionato italiano maschile e femminile di volley, nonché tutte le partite della Kings League Italia con commento in italiano.

https://youtu.be/bz5yFjv5oM4?si=N9kpAPyl-jElIZwB