Quest'estate Apple Music offre 1 mese gratis a tutti i nuovi iscritti

Ascoltare più di 100 milioni di brani gratis per 1 mese: è quanto propone Apple Music con la sua offerta estiva rivolta a tutti i nuovi iscritti. Al termine del periodo di prova l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità però di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

L’applicazione del servizio streaming musicale dell’azienda di Cupertino è disponibile sia sui dispositivi Apple che sui device Android nonché PC Windows, di conseguenza non è necessario essere possessori di un iPhone, iPad, Apple Watch o Mac per approfittare dell’offerta in corso.

I brani più ascoltati in Italia sono tutti disponibili

Per ascoltare le canzoni più amate dagli italiani di queste ultime settimane, senza interruzioni pubblicitarie, offline e con skip illimitati, è sufficiente accedere al catalogo di Apple Music. Tra i brani del momento vi sono La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca, nonché Canzone d’Amore di Geolier, che occupano le prime tre posizioni della classifica settimanale della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Ai piedi del podio troviamo Ultimo con la sua Romantica, ballad di grande intensità inclusa nel suo ultimo album, Al mio paese del trio composto da Serena Brancale, Levante e Delia, e Bad Bad Bad di Shiva e Geolier. Stabile al settimo posto c’è poi il singolo Da Dio di Bresh, quindi in ottava posizione Dai Dai di Shakira e Burna Boy, seguita da Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari e Canto d’amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

Segnaliamo infine che questo venerdì è uscito il terzo album in studio della teen idol Gracie Abrams. L’ultima sua fatica discografica si intitola Daughter from Hell e può essere ascoltata liberamente anche durante il periodo di prova con tutte le 16 canzoni che compongono la tracklist.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.