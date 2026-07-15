Tariffe luce e gas seconda casa: la soluzione di Octopus Energy

Con Octopus Fissa 12M protezione dai rincari estivi e nessuna sorpresa in bolletta nei mesi in cui la casa è chiusa.
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 lug 2026
Tariffe luce e gas seconda casa: la soluzione di Octopus Energy
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Le persone che hanno la fortuna di avere una seconda casa, che sia al mare o in montagna, devono valutare con attenzione le tariffe luce e gas, alla ricerca di una soluzione che consenta loro di risparmiare sia in estate che nei mesi in cui l’abitazione rimane chiusa. A questo proposito, una delle scelte più oculate è quella proposta da Octopus Energy.

Il fornitore energetico britannico offre ai suoi clienti Octopus Fissa 12M, un’offerta che consente di bloccare il costo della materia prima Luce e Gas per un anno consecutivo. In questo modo non solo ci si protegge dai rincari estivi, ma si ha la certezza che le bollette dei mesi in cui la casa rimane chiusa non riservino brutte sorprese.

Pagina offerta Octopus
octopus tariffe luce e gas fino al 21 luglio

Screenshot

Le tariffe luce e gas di luglio di Octopus Fissa 12M

Di seguito vi proponiamo un veloce riepilogo delle tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso del fornitore Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1364 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi consecutivi
  • 6 euro al mese (72 euro l’anno): quota di commercializzazione

Gas

  • 0,54 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi consecutivi
  • 7 euro al mese (84 euro l’anno): quota di commercializzazione

Al termine dei dodici mesi, i clienti Octopus Energy hanno la facoltà di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, a seconda di quelle che sono le loro abitudini di consumo.

Per quanto riguarda infine i costi indipendenti dal fornitore, Octopus chiarisce che l’importo finale in bolletta include anche le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

Le tariffe indicate qui sopra sono riferite all’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M e sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 21 luglio.

Pagina offerta Octopus

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