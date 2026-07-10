Passa a NeN: prezzo della luce bloccato per 10 anni e 48 euro di sconto in bolletta

I dettagli dell'offerta di luglio in corso sul sito ufficiale del fornitore energetico appartenente al gruppo A2A.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 lug 2026
Passa a NeN: prezzo della luce bloccato per 10 anni e 48 euro di sconto in bolletta
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Le persone che nel mese di luglio stanno prendendo in considerazione il passaggio a un nuovo fornitore luce e gas possono valutare di passare a NeN, protagonista di una delle promozioni più interessanti del mercato libero italiano. Il fornitore appartenente al gruppo A2A consente infatti di bloccare il prezzo della luce per dieci anni, nonché di beneficiare di uno sconto complessivo di 48 euro in bolletta attivando una fornitura luce e gas.

Per usufruire dello sconto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata alla promozione Provaci NeN, raggiungibile tramite il link appena inserito o il bottone qui sotto: il sistema riconoscerà in automatico l’aggiunta del coupon PROVACINEN, valido per ricevere uno sconto di 24 ore sulla fornitura luce o gas, oppure uno sconto di 48 ore scegliendo una fornitura luce e gas.

Pagina offerta NeN

nen tariffe luglio 2026

Le tariffe a prezzo fisso di NeN nel mese di luglio

Luce | Dieci

  • 0,119 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per dieci anni
  • 72 euro l’anno: quota fissa relativa alla commercializzazione

Luce | Due

  • 0,124 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per due anni
  • 96 euro l’anno: quota fissa relativa alla commercializzazione

Gas | Due

  • 0,460 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per due anni
  • 108 euro l’anno: quota fissa relativa alla commercializzazione

Oltre a bloccare il costo dell’energia fino a dieci anni (nel caso della Luce), NeN permette di scegliere se pagare tramite una rata fissa mensile o le tradizionali bollette a consumo. Con la rata fissa si riceveranno 12 bollette di uguale importo basate sui propri consumi, mentre se la scelta ricade sull’opzione a consumo si riceveranno le classiche bollette a cui siamo abituati, ciascuna di importo diverso.

Infine, sottolineiamo che NeN è 100% digital, ciò significa che le bollette si riceveranno esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato, con la possibilità di stamparle tramite la propria area riservata.

Pagina offerta NeN

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