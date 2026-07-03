Mondiali di calcio, oggi le ultime tre partite dei sedicesimi di finale

Australia-Egitto, Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana: si conclude il programma dei sedicesimi di finale.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 lug 2026
Mondiali di calcio, oggi le ultime tre partite dei sedicesimi di finale
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Per l’ultima giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio sono in programma tre partite: Australia-Egitto, Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Oggi, dunque, si completerà anche il tabellone degli ottavi di finale, con le prime due sfide in calendario già nella giornata di domani.

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Il programma del 3 luglio

Australia-Egitto è il primo match in programma quest’oggi, con il via fissato alle ore 20 presso il Dallas Stadium. La Nazionale australiana guidata dal commissario tecnico Tony Popovic è arrivata fin qui dopo aver chiuso in seconda posizione il gruppo D, alle spalle degli Stati Uniti, riuscendo a infliggere un pesante 2-0 alla Turchia e pareggiando a reti inviolate con il Paraguay. Anche i Faraoni si sono qualificati come seconda forza del girone G, dopo due pareggi contro Belgio e Iran e la vittoria ai danni della Nuova Zelanda.

A mezzanotte va in scena Argentina-Capo Verde, un incontro che nessuno si sarebbe aspettato nella fase ad eliminazione diretta. Tutto merito del sorprendente percorso degli Squali Blu nella fase a gironi, dove sono riusciti a uscire indenni in un gruppo che comprendeva Spagna, Uruguay e Arabia Saudita. Fin qui è anche il Mondiale del portiere Vozinha, che dopo l’eroica prova all’esordio contro la Spagna è passato dall’essere un perfetto sconosciuto a idolo indiscusso dei social.

Infine, quando in Italia saranno le 3:30 di notte, chiuderà il programma di giornata la partita Colombia-Ghana. I Los Cafeteros partono con i favori del pronostico, ma le Black Star sono pronte a sovvertire i pronostici e diventare così la seconda squadra del continente africano a qualificarsi agli ottavi di finale dopo il Marocco.

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