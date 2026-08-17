Disney+ a partire da 5,99€ al mese: la promozione continua anche a fine agosto

Prosegue anche in queste ultime due settimane di agosto la promozione relativa ai piani di sei mesi di Disney+, disponibili a partire da 5,99 euro al mese con un risparmio fino al 25% a seconda del piano scelto. Dopo sei mesi vi è il rinnovo automatico al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento.

Il catalogo di Disney+ propone un’ampia ed eterogenea scelta di titoli, che spaziano dai nuovi successi come il sequel de Il Diavolo veste Prada e Oceania, ai film e alle serie Marvel, oltre che l’intrattenimento targato Hulu, l’intera saga di Star Wars, i film di animazione Pixar e i documentari di National Geographic.

Per chi si stesse domandando cos’è Hulu, l’ultima novità su Disney+ offre una ricca scelta di programmi televisivi, documentali e film, in aggiunta a Hulu Originals come Good American Family, Alien: Pianeta Terra, A Thousand Blows, Paradise e All’s Fair. Tra i generi più gettonati si annoverano true crime, reality show, horror e stand-up comedy.

La visione dei titoli presenti in catalogo è garantita dall’app ufficiale disponibile per dispositivi mobili, console di gioco, dispositivi per lo streaming e smart TV. Volendo, inoltre, è possibile guardare i contenuti di proprio gradimento tramite browser web collegandosi al sito disneyplus.com.

Di seguito, infine, un riepilogo dell’offerta con tutti i prezzi scontati di ciascun piano:

Standard con pubblicità : 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, al rinnovo 6,99 euro al mese senza vincoli

: 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, al rinnovo 6,99 euro al mese senza vincoli Standard : 8,99 euro al mese per i primi sei mesi, al rinnovo 10,99 euro al mese senza vincoli

: 8,99 euro al mese per i primi sei mesi, al rinnovo 10,99 euro al mese senza vincoli Premium: 11,99 euro al mese per i primi sei mesi, al rinnovo 15,99 euro al mese senza vincoli

Se la scelta ricade sul piano più economico, oltre alle interruzioni pubblicitarie durante la visione di un film o una serie tv, si ha modo di contare su due riproduzioni in contemporanea e su una qualità video pari a 1080p Full HD.