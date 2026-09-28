Disney+, fino al 25% di sconto sui piani della durata di sei mesi

Il servizio streaming Disney+ è protagonista di un’interessante offerta sui piani di sei mesi, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 25% con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Al termine del periodo promozionale i piani si rinnovano al prezzo in vigore al momento del pagamento.

Non vi sono costi aggiuntivi da sostenere, inoltre è possibile disdire in qualsiasi momento, con la disdetta che avrà effetto dal termine del periodo minimo. La piattaforma streaming statunitense ricorda inoltre che per abbonarsi occorre avere almeno 18 anni.

Di seguito tutti i prezzi dei piani di sei mesi Disney+ nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale:

Standard con pubblicità a partire da 5,99 euro al mese per sei mesi , poi 6,99 euro al mese (14% di sconto rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli)

, poi 6,99 euro al mese (14% di sconto rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli) Standard a partire da 8,99 euro al mese per sei mesi , poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli)

, poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli) Premium a partire da 11,99 euro al mese per sei mesi, poi 15,99 euro al mese (25% di sconto rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli)

Se si intende risparmiare, il piano più economico è Standard con pubblicità, ora disponibile a partire da 5,99 euro al mese. Include gli spot pubblicitari durante la visione dei contenuti presenti nella piattaforma (anche on-demand), una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea.

Il piano Standard elimina la pubblicità dai titoli on-demand e aggiunge l’opzione Download, tramite la quale è possibile assicurarsi il download dei propri contenuti preferiti per vederli in un secondo momento offline. La qualità video e il numero di riproduzioni in simultanea rimane invece identico.

Per godersi al massimo l’esperienza Disney+ c’è infine il piano Premium, disponibile a 11,99 euro al mese per i primi sei mesi: include la qualità video fino a 4K UHD, quattro riproduzioni in contemporanea e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

https://www.youtube.com/watch?v=zbjennafkiM&pp=ygUkaWwgZGlhdm9sbyB2ZXN0ZSBwcmFkYSAyIGRpc25leSBwbHVz