DAZN abbassa i prezzi per vedere la Serie A a 19,99 euro al mese

Con l'introduzione del piano Full Mobile e il compromesso di vedere l'intera programmazione sportiva solo da smartphone.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 set 2026
DAZN abbassa i prezzi per vedere la Serie A a 19,99 euro al mese
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Da quest’anno vedere tutte le partite di Serie A costa meno. È l’effetto del piano Full Mobile, che al prezzo di 19,99 euro al mese permette di guardare tutti gli sport e tutte le competizioni disponibili su DAZN.

Per beneficiare di un prezzo nettamente inferiore ai 36,99 euro al mese per dodici mesi richiesti dal piano Full occorre però scendere a un compromesso importante: guardare le partite esclusivamente da smartphone, dal momento che la visione su Smart TV, PC, tablet è vietata, così come non è possibile usare la funzionalità mirroring che permette di trasmettere su uno schermo più grande – come quello di un televisore ad esempio – il contenuto che si sta guardando sul proprio smartphone.

Pagina piani DAZN

Full Mobile è disponibile soltanto come abbonamento mensile. Al momento, dunque, DAZN non prevede né un abbonamento annuale con pagamento dilazionato in dodici mesi né un abbonamento con pagamento in un’unica soluzione. Ad ogni modo si conserva il vantaggio di richiedere la disdetta 30 giorni prima in qualsiasi momento, essendo liberi da vincoli e quant’altro.

Il piano in questione è anche più economico del MyClubPass, piano che ha fatto il suo debutto lo scorso anno venendo incontro alle esigenze di tutti quei tifosi che si accontentano di vedere soltanto le partite della propria squadra del cuore. Per la stagione 2026/2027 il piano MyClubPass è disponibile a 29,99 euro al mese per 12 mesi, oppure a 329 euro scegliendo il pagamento annuale in un’unica soluzione.

Ricordiamo, infine, che la Serie A tornerà in campo il 10 e 11 ottobre per la sesta giornata, con gli anticipi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone.

Pagina piani DAZN

https://www.youtube.com/watch?v=MToy6OvP6T0&pp=ygUMc2VyaWUgYSBkYXpu

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