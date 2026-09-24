Project Manager software: una figura sempre più centrale nelle PMI tech italiane

Un progetto software può rallentare anche quando il codice non è il problema. Cambia una richiesta del cliente, un’API esterna arriva in ritardo, una feature perde priorità oppure una modifica apparentemente minima costringe a rivedere test e deployment. Nel frattempo le scadenze restano dove sono.

È una situazione comune soprattutto nelle realtà tech che crescono in fretta. Più clienti significano più progetti da seguire, più integrazioni, più persone coinvolte e più dipendenze da tenere sotto controllo. Ed è proprio qui che il Project Manager software smette di essere quello che aggiorna il Gantt e diventa il punto di raccordo tra chi sviluppa, chi vende e chi aspetta una consegna.

I numeri del mercato aiutano a capire il contesto. Nel 2025 il digitale in Italia ha raggiunto 84,4 miliardi di euro, con una crescita del 3,4%. Software e soluzioni ICT valgono 9,8 miliardi, in aumento del 4,1%. Secondo Anitec-Assinform, l’ecosistema ICT conta oltre 132 mila imprese e più di 638 mila addetti; nel primo semestre 2026 startup e PMI innovative ICT erano 10.754.

La questione, però, non è soltanto quanta tecnologia viene acquistata o sviluppata. È quanta complessità bisogna riuscire a governare.

Quando il codice non basta

Un team può essere composto da ottimi sviluppatori e trovarsi comunque in difficoltà. Succede quando le priorità cambiano di continuo, due release dipendono dalla stessa risorsa, un fornitore ritarda un’integrazione o il commerciale promette una funzione che nel backlog ancora non esiste.

Sono problemi che difficilmente si risolvono aggiungendo altro codice.

Il Project Management software serve prima di tutto a rendere visibili le conseguenze delle decisioni. Se cambia un requisito, bisogna capire che cosa succede a tempi, costi e test. Se una dipendenza slitta, va valutato cosa può andare avanti e cosa no. Se una nuova richiesta entra nella roadmap, qualcuno deve stabilire quali attività verranno spostate.

In una PMI il Project Manager finisce spesso per lavorare proprio su questo confine. Deve capire abbastanza il lavoro tecnico da riconoscere i vincoli reali, ma anche tradurre quei vincoli in informazioni utili per cliente e management.

Il tema pesa ancora di più in un mercato nel quale alcune competenze ICT sono difficili da trovare. Excelsior indica per il 2025 una difficoltà di reperimento del 69% per analisti e progettisti software e del 78,8% per progettisti e amministratori di sistemi. Il dato non riguarda direttamente i PM, ma dice qualcosa sull’ambiente in cui lavorano: quando le risorse specialistiche sono scarse, sprecarle su progetti organizzati male diventa particolarmente costoso.

Agile non vuol dire lavorare senza un piano

Sprint, backlog, retrospettive e revisioni frequenti delle priorità hanno cambiato il modo in cui molti team sviluppano software. Hanno anche alimentato qualche equivoco.

Uno dei più comuni è pensare che un progetto Agile abbia meno bisogno di pianificazione. In realtà cambia il modo in cui si pianifica.

Se un’integrazione deve essere pronta prima di una release, se un modulo dipende da un servizio esterno o se una nuova funzione richiede ulteriori test di sicurezza, il problema resta. Qualcuno deve vedere quella dipendenza prima che diventi un blocco.

La differenza è che il piano non può essere trattato come qualcosa di immutabile.

Nel software, del resto, basta poco perché le condizioni iniziali cambino. Il lavoro del PM consiste anche nel capire in fretta cosa comporta quel cambiamento: quali attività vanno ripensate, quali rischi aumentano e quali decisioni non possono più essere rimandate.

Per questo Agile Project Management non significa rinunciare a tempi, budget o controllo. Significa accettare che la pianificazione debba essere aggiornata continuamente sulla base di ciò che accade davvero nel progetto.

Poi è arrivata anche l’AI

A complicare ulteriormente il quadro c’è l’intelligenza artificiale. Nel 2025 la spesa italiana per tecnologie AI ha raggiunto 1,38 miliardi di euro, con un incremento del 47,6%.

L’effetto si vede naturalmente anche nei team che sviluppano software. Strumenti generativi possono aiutare nella documentazione, nella sintesi delle informazioni o in alcune attività operative. Ma introdurli in un progetto significa anche aggiungere nuove scelte.

Quali dati possono essere utilizzati? Quanto ci si può fidare dell’output? Dove serve una verifica umana? E soprattutto: l’uso dell’AI modifica tempi, procedure o responsabilità?

Sono domande da progetto prima ancora che da tecnologia.

L’AI nel Project Management non sostituisce quindi la capacità di organizzare il lavoro. Aggiunge piuttosto un altro livello da governare. E rende ancora più utile una figura capace di muoversi tra processi, strumenti digitali e obiettivi di business.

Dalla gestione del backlog ai problemi reali

È su questo terreno che si colloca il Major in Project Management di Luiss Business School. Il percorso affronta temi come Project Governance, Agile Project Management, Project Risk Management e le fasi di planning, executing, monitoring e controlling, insieme a Contract Management, Change Management e Compliance Management.

Nel programma è presente anche un modulo dedicato all’Artificial Intelligence per il PM, con un focus sull’integrazione degli strumenti di Generative AI nei processi di Project Management.

La parte più utile da osservare, però, è probabilmente quella applicativa.

Nel 2026 Thales Alenia Space Italia ha proposto agli studenti una challenge legata alla Space Economy e al monitoraggio delle infrastrutture critiche. Il lavoro ha coinvolto attività su WBS, budget e gestione dei rischi. Un anno prima ENAC aveva portato in aula HyperTwin, progetto dedicato alla mobilità aerea innovativa.

Due casi molto diversi, accomunati dallo stesso problema: prendere un progetto complesso e trasformarlo in attività, vincoli, priorità e decisioni gestibili.

Il percorso comprende anche la preparazione alla certificazione ISIPM-Base®, il Career Service e un tirocinio curriculare. Sono elementi che completano la formazione, ma non sono il punto centrale.

Il punto torna a quello da cui siamo partiti. Nelle PMI software il Project Manager non serve ad aggiungere un altro passaggio tra chi decide e chi sviluppa. Serve, semmai, a evitare che sviluppo, richieste del cliente e priorità di business procedano ciascuno per conto proprio.

Domande e risposte su Project Manager Software Cosa fa un Project Manager in una software company? Coordina attività, priorità, scadenze e dipendenze tra team tecnico, cliente e management. Il suo compito è evitare che modifiche ai requisiti, ritardi nelle integrazioni o nuove priorità compromettano tempi, costi e qualità del progetto. Perché il Project Manager è importante nelle PMI tech? Nelle PMI tecnologiche le risorse sono spesso limitate e più persone lavorano contemporaneamente su diversi progetti. Un Project Manager aiuta a organizzare il lavoro, individuare i rischi e mantenere allineati sviluppo software e obiettivi di business. Agile Project Management significa lavorare senza una pianificazione rigida? No. Agile rende la pianificazione più flessibile, ma non elimina la necessità di controllare scadenze, budget, rischi e dipendenze. Sprint e backlog servono proprio ad aggiornare il piano in base all’evoluzione reale del progetto. Come viene utilizzata l’AI nel Project Management? Gli strumenti di AI generativa possono supportare attività come sintesi della documentazione, analisi delle informazioni e preparazione di alcuni contenuti di progetto. La valutazione dei rischi, delle priorità e delle decisioni resta però responsabilità delle persone coinvolte. Quali competenze servono per diventare Project Manager nel software? Oltre alle basi di pianificazione e controllo, sono utili competenze in Agile Project Management, gestione dei rischi, change management e comprensione dei processi digitali. È importante anche saper dialogare sia con i team tecnici sia con clienti e management.

In collaborazione con Luiss Business School