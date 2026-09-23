Disney+, a fine settembre i piani di 6 mesi sono in offerta a partire da 5,99€

L'offerta sui piani della durata di sei mesi di Disney+ che consente di risparmiare fino il 25% a seconda della sottoscrizione scelta.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 set 2026
Disney+, a fine settembre i piani di 6 mesi sono in offerta a partire da 5,99€
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Chi ha deciso di cambiare il proprio servizio streaming con uno nuovo può prendere in considerazione Disney+, i cui piani della durata di sei mesi sono in offerta a partire da 5,99 euro al mese. Al termine del periodo promozionale ciascun piano si rinnovo al prezzo in vigore al momento del pagamento (da 6,99 euro al mese).

Tra i titoli più visti dagli abbonati Disney+ a settembre si annoverano King Marracash, docufilm sul principale esponente del rap italiano, Il Diavolo veste Prada 2, sequel dell’iconico film con protagonista Meryl Streep, e Mandalorian and Grogu, sequel diretto di The Mandalorian. A ottobre, nel frattempo, sono in arrivo nuovi contenuti, tra cui Coven Academy – L’accademia delle streghe, nuova serie tv statunitense con al centro streghe e vampiri.

Pagina offerta Disney+

Torniamo all’offerta citata in apertura: i piani di sei mesi di Disney+ sono in promo a partire da 5,99 euro al mese. Il prezzo più basso è riservato al piano Standard con pubblicità, il quale include la qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea e gli spot pubblicitari durante la visione dei propri contenuti. Al momento del rinnovo il piano passa a 6,99 euro al mese, senza vincoli.

C’è poi il piano Standard, al momento disponibile a 8,99 euro al mese per sei mesi. Scegliendo questo piano ci si assicura la visione di film e serie on demand senza pubblicità più l’opzione Download, grazie alla quale è possibile scaricare i propri contenuti preferiti per poi rivederli in un secondo momento offline. Dopo i primi sei mesi il prezzo torna a 10,99 euro al mese.

Il terzo e ultimo piano è quello Premium e offre l’esperienza più completa. La qualità video sale a 4K UHD, il numero di riproduzioni in contemporanea da due a quattro, e in più vi è anche il supporto alla tecnologia Dolby Atmos. Nei primi sei mesi il prezzo è 11,99 euro, in seguito 15,99 euro al mese.

Pagina offerta Disney+

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