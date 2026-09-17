La Serie A 2026/27 su DAZN a partire da 19,99 euro al mese senza vincoli

I prezzi dei vari piani messi a disposizione dalla piattaforma streaming DAZN per la nuova stagione di Serie A.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 set 2026
La Serie A 2026/27 su DAZN a partire da 19,99 euro al mese senza vincoli
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La stagione 2026/27 di Serie A sta per entrare nel vivo. Questo sabato è infatti in programma la sfida scudetto tra Roma e Inter, con entrambe le squadre in testa alla classifica dopo le prime quattro giornate di campionato.

Il big match dell’Olimpico, insieme a tutte le altre partite di campionato, sarà visibile in streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti di visione di tutta la Serie A da qui fino al 2029. Da quest’anno i prezzi partono da 19,99 euro al mese senza vincoli grazie all’introduzione del piano Full Mobile, che dà accesso all’intera programmazione di DAZN ma solo da smartphone.

Pagina piani DAZN

Partiamo quindi dal piano Full Mobile, che al prezzo di 19,99 euro al mese dà accesso a tutti i contenuti di DAZN solo da smartphone su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete Internet. Il rinnovo del piano mensile è disattivabile dando un preavviso di 30 giorni.

C’è poi il piano Full, a partire da 36,99 euro al mese per dodici mesi scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in dodici mesi. Rispetto al precedente piano, le partite si possono guardare anche su TV, PC e tablet. Un’ulteriore differenza sta nella disponibilità di più piani di abbonamento, tra cui quello mensile a 46,99 euro al mese e quello annuale in un’unica soluzione a 379 euro.

Resta infine il piano Family, a partire da 61,99 euro al mese per dodici mesi. Di diverso dal piano Full c’è solo la modalità di accesso ai contenuti: se con il piano Full si deve essere collegati alla stessa rete Wi-Fi per guardare le partite su due device diversi, con il Family è possibile accedere ai contenuti di DAZN su due dispositivi in contemporanea e sue due distinte reti Internet, a patto di appartenere allo stesso nucleo familiare.

Pagina piani DAZN
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