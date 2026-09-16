Disney+, risparmio fino al 25% valido anche per la seconda metà di settembre

Se il proprio servizio streaming non offre più quella varietà tanto amata all’inizio, si può valutare il passaggio a una nuova piattaforma con un catalogo più ampio e diversificato. Una proposta di questo tipo trova in Disney+ un candidato ideale, dall’alto di una scelta trasversale che passa dai grandi classici Disney ai film Marvel, dai programmi televisivi di Hulu ai documentari di National Geographic e le pellicole Pixar.

A settembre in casa Disney+ è ancora valida inoltre la promozione della durata di sei mesi, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 25% in base al piano scelto. I prezzi partono da 5,99 euro al mese, con la possibilità di disdire prima del rinnovo in automatico senza costi aggiuntivi.

Chi intende risparmiare e non reputa la pubblicità un male assoluto può sottoscrivere il piano Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 6,99 euro al mese senza vincoli. Il piano in questione include una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in simultanea.

Caratteristiche che ritroviamo nel piano Standard, con due differenze però sostanziali: da una parte l’assenza di pubblicità, dall’altra l’aggiunta dell’opzione Download, che consente di scaricare i propri titoli preferiti per poi rivederli in un secondo momento anche offline. Il costo del piano Standard è pari a 8,99 euro al mese per i primi sei mesi invece di 10,99 euro al mese.

Per tutti coloro che invece vogliono sperimentare l’esperienza più completa della piattaforma streaming statunitense esiste il piano Premium, su cui è possibile risparmiare il 25% per sei mesi con un prezzo scontato di 11,99 euro al mese anziché 15,99 euro. Tra le caratteristiche distintive di questo piano si ritrovano la qualità video fino a 4K UHD, le quattro riproduzioni in simultanea e il supporto al Dolby Atmos.

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