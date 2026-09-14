Slow Horses ritorna con la sesta stagione dal 16 settembre su Apple TV

Questa settimana Apple TV riabbraccerà il premio Oscar Gary Oldman con il ritorno di Slow Horses, spy-drama ambientato a Londra tra spie, attentati terroristici e intelligenza sopra le righe. È una delle serie più popolari della piattaforma streaming statunitense, non a caso quella in uscita è la sesta stagione.

Un appuntamento che spingerà chi ha un vecchio abbonamento scaduto ad effettuare il rinnovo a 9,99 euro al mese. Per tutti coloro che attiveranno un abbonamento ad Apple TV per la prima volta potranno fare affidamento su una prova gratuita di 7 giorni, al termine della quale avranno la facoltà di scegliere se confermare il rinnovo automatico o disdire senza costi aggiuntivi.

Per tutti coloro che non hanno mai visto Slow Horses ci limiteremo a una semplice presentazione della serie. Gary Oldman veste i panni di Jackson Lamb, carismatico e controverso leader dei ronzini, come vengono chiamati gli agenti dell’intelligence britannica che hanno commetto un errore grave durante il loro servizio all’MI5 (l’agenzia di sicurezza e controspionaggio interno del Regno Unito).

Nonostante il loro passato poco edificante, grazie alla guida brillante del loro capo i ronzini riusciranno spesso e volentieri ad affrontare gli inganni del mondo dello spionaggio nel migliore dei modi, prendendosi i meriti (non pubblici) di alcune autentiche imprese, sventando così la morte di centinaia e centinaia di cittadini britannici.

In questa sesta stagione ad essere presi di mira per la prima volta saranno proprio loro, sia coloro che sono in servizio sia tutti quelli che in passato hanno partecipato alle riunioni strampalate di Lamb negli uffici del Pantano. Lo si evince chiaramente dal trailer ufficiale della sesta stagione, di cui vi condividiamo il video alla fine dell’articolo. Nel filmato, tra l’altro, i fan della serie assisteranno a un clamoroso ritorno di un personaggio della prima stagione ritenuto scomparso definitivamente.

https://www.youtube.com/watch?v=mZbJxpYHLuI&t=1s&pp=ygULc2xvdyBob3JzZXPSBwkJ_gsBhyohjO8%3D