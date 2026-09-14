Slow Horses ritorna con la sesta stagione dal 16 settembre su Apple TV

Jackson Lamb e i suoi ronzini sono pronti a tornare in scena con una nuova stagione in esclusiva su Apple TV.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 set 2026
Slow Horses ritorna con la sesta stagione dal 16 settembre su Apple TV
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Questa settimana Apple TV riabbraccerà il premio Oscar Gary Oldman con il ritorno di Slow Horses, spy-drama ambientato a Londra tra spie, attentati terroristici e intelligenza sopra le righe. È una delle serie più popolari della piattaforma streaming statunitense, non a caso quella in uscita è la sesta stagione.

Un appuntamento che spingerà chi ha un vecchio abbonamento scaduto ad effettuare il rinnovo a 9,99 euro al mese. Per tutti coloro che attiveranno un abbonamento ad Apple TV per la prima volta potranno fare affidamento su una prova gratuita di 7 giorni, al termine della quale avranno la facoltà di scegliere se confermare il rinnovo automatico o disdire senza costi aggiuntivi.

Pagina prova gratuita Apple TV

Per tutti coloro che non hanno mai visto Slow Horses ci limiteremo a una semplice presentazione della serie. Gary Oldman veste i panni di Jackson Lamb, carismatico e controverso leader dei ronzini, come vengono chiamati gli agenti dell’intelligence britannica che hanno commetto un errore grave durante il loro servizio all’MI5 (l’agenzia di sicurezza e controspionaggio interno del Regno Unito).

Nonostante il loro passato poco edificante, grazie alla guida brillante del loro capo i ronzini riusciranno spesso e volentieri ad affrontare gli inganni del mondo dello spionaggio nel migliore dei modi, prendendosi i meriti (non pubblici) di alcune autentiche imprese, sventando così la morte di centinaia e centinaia di cittadini britannici.

In questa sesta stagione ad essere presi di mira per la prima volta saranno proprio loro, sia coloro che sono in servizio sia tutti quelli che in passato hanno partecipato alle riunioni strampalate di Lamb negli uffici del Pantano. Lo si evince chiaramente dal trailer ufficiale della sesta stagione, di cui vi condividiamo il video alla fine dell’articolo. Nel filmato, tra l’altro, i fan della serie assisteranno a un clamoroso ritorno di un personaggio della prima stagione ritenuto scomparso definitivamente.

Pagina prova gratuita Apple TV

https://www.youtube.com/watch?v=mZbJxpYHLuI&t=1s&pp=ygULc2xvdyBob3JzZXPSBwkJ_gsBhyohjO8%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

PC Windows più veloce e fino al 20% di sconto con CCleaner
Offerte

PC Windows più veloce e fino al 20% di sconto con CCleaner
Nuova stagione di X Factor e la Champions League con Roma e Como stasera su NOW
Offerte

Nuova stagione di X Factor e la Champions League con Roma e Como stasera su NOW
DAZN, i prezzi aggiornati a settembre dei piani per vedere tutta la Serie A
Offerte

DAZN, i prezzi aggiornati a settembre dei piani per vedere tutta la Serie A
DAZN conferma i prezzi dei piani per vedere tutte le partite della Serie A 2026/27
Offerte

DAZN conferma i prezzi dei piani per vedere tutte le partite della Serie A 2026/27
Link copiato negli appunti