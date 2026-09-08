DAZN conferma i prezzi dei piani per vedere tutte le partite della Serie A 2026/27

È andata in archivio la terza giornata di Serie A, con tre squadre ancora a punteggio pieno (la favorita Inter più Roma e Lazio), e tre inseguitrici di valore come Juventus, Milan e Como. Anche per la stagione 2026/27 DAZN detiene l’esclusiva dei diritti, dunque per vedere tutte le partite di campionato è necessario completare la sottoscrizione a uno dei piani disponibili. Da quest’anno, grazie all’introduzione del nuovo piano Full Mobile, i prezzi partono da 19,99 euro al mese (senza vincoli).
Full
- 46,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)
- 379 euro per il piano annuale in un’unica soluzione (addebito annuale)
- 36,99 euro per il piano annuale in dodici mensilità (addebito mensile)
Family
- 71,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)
- 619 euro per il piano annuale in un’unica soluzione (addebito annuale)
- 61,99 euro per il piano annuale in dodici mensilità (addebito mensile)
Full Mobile
- 19,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)
Tutti i tre piani includono l’intera programmazione di DAZN, ma con delle differenze significative. Il piano Full, rispetto al Family, prevede la visione in contemporanea su due dispositivi a patto però di essere connessi alla stessa rete Internet domestica.
L’abbonamento Family, invece, consente la visione in contemporanea su due differenti reti Wi-Fi, a patto che entrambi gli utenti appartengano allo stesso nucleo familiare.
Infine la novità di quest’anno: il piano Full Mobile introdotto per la stagione 2026/27 assicura la visione dell’intero pacchetto di DAZN ad un prezzo inferiore a 20 euro al mese senza vincoli ma con l’obbligo di vedere tutte le partite su smartphone (non sono permessi tablet, computer né tantomeno il mirroring da smartphone a qualunque altro dispositivo con schermo più grande).