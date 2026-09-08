DAZN conferma i prezzi dei piani per vedere tutte le partite della Serie A 2026/27

È andata in archivio la terza giornata di Serie A, con tre squadre ancora a punteggio pieno (la favorita Inter più Roma e Lazio), e tre inseguitrici di valore come Juventus, Milan e Como. Anche per la stagione 2026/27 DAZN detiene l’esclusiva dei diritti, dunque per vedere tutte le partite di campionato è necessario completare la sottoscrizione a uno dei piani disponibili. Da quest’anno, grazie all’introduzione del nuovo piano Full Mobile, i prezzi partono da 19,99 euro al mese (senza vincoli).

Full

46,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)

379 euro per il piano annuale in un’unica soluzione (addebito annuale)

36,99 euro per il piano annuale in dodici mensilità (addebito mensile)

Family

71,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)

619 euro per il piano annuale in un’unica soluzione (addebito annuale)

61,99 euro per il piano annuale in dodici mensilità (addebito mensile)

Full Mobile

19,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)

Tutti i tre piani includono l’intera programmazione di DAZN, ma con delle differenze significative. Il piano Full, rispetto al Family, prevede la visione in contemporanea su due dispositivi a patto però di essere connessi alla stessa rete Internet domestica.

L’abbonamento Family, invece, consente la visione in contemporanea su due differenti reti Wi-Fi, a patto che entrambi gli utenti appartengano allo stesso nucleo familiare.

Infine la novità di quest’anno: il piano Full Mobile introdotto per la stagione 2026/27 assicura la visione dell’intero pacchetto di DAZN ad un prezzo inferiore a 20 euro al mese senza vincoli ma con l’obbligo di vedere tutte le partite su smartphone (non sono permessi tablet, computer né tantomeno il mirroring da smartphone a qualunque altro dispositivo con schermo più grande).