DAZN conferma i prezzi dei piani per vedere tutte le partite della Serie A 2026/27

I prezzi dei piani Full Mobile, Full e Full Family per vedere tutte le partite della stagione 2026-2027 del campionato di Serie A.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 set 2026
DAZN conferma i prezzi dei piani per vedere tutte le partite della Serie A 2026/27
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È andata in archivio la terza giornata di Serie A, con tre squadre ancora a punteggio pieno (la favorita Inter più Roma e Lazio), e tre inseguitrici di valore come Juventus, Milan e Como. Anche per la stagione 2026/27 DAZN detiene l’esclusiva dei diritti, dunque per vedere tutte le partite di campionato è necessario completare la sottoscrizione a uno dei piani disponibili. Da quest’anno, grazie all’introduzione del nuovo piano Full Mobile, i prezzi partono da 19,99 euro al mese (senza vincoli).

Pagina piani DAZN

Full

  • 46,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)
  • 379 euro per il piano annuale in un’unica soluzione (addebito annuale)
  • 36,99 euro per il piano annuale in dodici mensilità (addebito mensile)

Family

  • 71,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)
  • 619 euro per il piano annuale in un’unica soluzione (addebito annuale)
  • 61,99 euro per il piano annuale in dodici mensilità (addebito mensile)

Full Mobile

  • 19,99 euro per il piano mensile con addebito ogni mese (disdetta con preavviso di 30 giorni)

Tutti i tre piani includono l’intera programmazione di DAZN, ma con delle differenze significative. Il piano Full, rispetto al Family, prevede la visione in contemporanea su due dispositivi a patto però di essere connessi alla stessa rete Internet domestica.

L’abbonamento Family, invece, consente la visione in contemporanea su due differenti reti Wi-Fi, a patto che entrambi gli utenti appartengano allo stesso nucleo familiare.

Infine la novità di quest’anno: il piano Full Mobile introdotto per la stagione 2026/27 assicura la visione dell’intero pacchetto di DAZN ad un prezzo inferiore a 20 euro al mese senza vincoli ma con l’obbligo di vedere tutte le partite su smartphone (non sono permessi tablet, computer né tantomeno il mirroring da smartphone a qualunque altro dispositivo con schermo più grande).

Pagina piani DAZN

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