Amazon Music Unlimited, periodo d'uso gratuito di 30 giorni a settembre

L'abbonamento ad Amazon Music Unlimited offre l'accesso a più di cento milioni di brani, alla riproduzione offline e ai migliori podcast.
Federico Pisanu
Pubblicato il 7 set 2026
Amazon Music Unlimited, periodo d'uso gratuito di 30 giorni a settembre
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L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited offre un periodo d’uso gratuito di 30 giorni ai nuovi clienti. Al termine il piano si rinnova a 9,99 euro, nell’ambito di una promozione valida per un periodo di tempo limitato.

Oltre cento milioni di brani, i migliori podcast e funzionalità extra quali la riproduzione offline delle proprie canzoni preferite e l’ascolto in alta definizione per un’esperienza ancora più gratificante. L’offerta in corso permette dunque di tornare al lavoro, sia esso in ufficio o a scuola, all’insegna della musica, con settembre che si conferma come uno dei mesi migliori in assoluto da questo punto di vista.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

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Gli artisti più popolari del momento tra gli utenti di Amazon Music Unlimited sono Sfera Ebbasta, Shiva, Geolier, Anna, i Pinguini Tattici Nucleari, Jovanotti, Shakira, Emis Killa, Juli, Fred De Palma, Alfa e Samurai Jay. Per quanto riguarda invece i brani di maggiore successo, dominano la classifica La Testa Gira di Fred De Palma, Dai Dai di Shakira & Burna Boy, e Sorry Scusa lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Seguono poi Buon Vento di Jovanotti & Alfa, Canto d’amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, e Movin’ To The Sun di Hugel e Imael Angel.

Nell’elenco dei brani più ascoltati con l’abbonamento vi sono anche Flamenco Paranoia di Samurai Jay & Vito Salamanca, Jamaican (Bam Bam) di Hugel & Solto, Tu mi piaci tanto di Sayf, Partenope di Merk and Kemont, Per sempre sì di Sal Da Vinci e Ossessione di Samurai Jay & Vito Salamanca, a conferma del successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda infine i podcast di maggiore tendenza, la classifica attuale di Amazon Music Unlimited ha per protagonisti Lo Zoo di 105, La Zanzara, Indagini (Il Post), Il podcast di Alessandro Barbero, Non hanno un amico di Luca Bizzarri e Cose molto umane di Gianpiero Kesten.

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