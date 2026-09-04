Babbel, 33% di sconto sul piano a vita fino al 6 settembre

Nuova opportunità per risparmiare sul piano a vita di Babbel, la piattaforma che consente di imparare una nuova lingua online in base a quelle che sono le proprie esigenze. Fino alle 23:59 di domenica 6 settembre è infatti disponibile uno sconto del 33% sul piano Lifetime, che include tutte le tredici lingue che si possono imparare: inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, russo, turco, norvegese, olandese, indonesiano, polacco e danese.

Nell’ambito della promozione Back to Work, il piano Babbel Lifetime è disponibile al prezzo scontato di 199 euro invece di 299,99 euro. Raggiunge invece il 55% di sconto il piano annuale di 12 mesi, ora in offerta a 7,19 euro al mese. Anche il piano della durata di 6 mesi partecipa all’iniziativa, con uno sconto pari al 25% e un prezzo mensile di 11,99 euro al mese.

Con 25 milioni di abbonamenti venduti in tutto il mondo e una percentuale di studenti pari al 92% in grado di migliorare le proprie abilità linguistiche in appena 2 mesi, Babbel si conferma anche quest’anno uno dei punti di riferimento assoluti per chi ha l’ambizione o il desiderio di imparare una nuova lingua per motivi di lavoro oppure per un semplice arricchimento personale.

Dietro ai pluripremiati corsi Babbel vi sono poi oltre 150 esperti in didattica, principali protagonisti del team che ha dato vita a un’applicazione di così grande successo agli occhi di vecchie e nuove generazioni. E nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, è sempre possibile chiedere un eventuale rimborso entro 14 giorni dalla data di acquisto.