Musica gratis per tutto settembre con la prova di Amazon Music Unlimited

Il piano individuale dell’abbonamento Amazon Music Unlimited prevede un periodo di prova gratuita di 30 giorni per tutti coloro che sottoscrivono il servizio per la prima volta. Al termine il piano si rinnova a 9,99 euro al mese.

In questo modo, dunque, gli amanti della musica possono ascoltare i loro brani preferiti senza pagare un centesimo per tutto il mese di settembre. Con Amazon Music Unlimited si ha accesso a più di cento milioni di brani e ai podcast più popolari, oltre all’ascolto delle canzoni offline grazie all’opzione download nonché alle playlist di maggiore successo realizzate dallo staff di Amazon e dagli stessi utenti.

I brani più popolari del momento sono La testa gira di Fred De Palma, Dai Dai di Shakira, Buon Vento di Jovanotti e Alfa, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, Movin’ To The Sun di Hugel, Flamenco Paranoia e Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca, Partenope di Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors, in aggiunta a Questa domenica di Olly e Juli e Tu mi piaci tanto di Sayf.

Per quanto riguarda invece gli album più ascoltati in queste ultime settimane, gli utenti di Amazon Music Unlimited hanno mostrato un particolare interesse nei confronti di Amatore (Samurai Jay e Vito Salamanca), Gli anni (883), Calcinacci (Fulminacci), Colpa delle Favole (Ultimo), Solito cinema (Juli), Ma io sono fuoco (Annalisa), Hanno ucciso l’Uomo Ragno (83) e Believe (Justin Bieber).

La riscoperta di due degli album più significativi per la carriera di Max Pezzali e degli 883 riguarda evidentemente l’annuncio dell’ormai prossima uscita di Nord Sud Ovest Est, il secondo capitolo della serie tv in onda su Sky che segue gli esordi degli 883 nelle figure degli storici fondatori Max Pezzali e Mauro Repetto.