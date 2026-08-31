Lecce-Roma su DAZN: orario di inizio e telecronisti

La partita valida per la seconda giornata di Serie A si disputerà allo Stadio Via del Mare nel tardo pomeriggio di lunedì 31 agosto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 31 ago 2026
Lecce-Roma su DAZN: orario di inizio e telecronisti
AS Roma (profilo Instagram ufficiale)
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La seconda giornata di Serie A si conclude nella giornata odierna con i posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Alle 18:30 avrà inizio la sfida dello Stadio Via del Mare, con la diretta su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Alberto Santi, al cui fianco ci sarà Fabio Bazzani per il commento tecnico.

A seguire, alle 20:45, Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni racconteranno Atalanta-Bologna. Ricordiamo che DAZN detiene i diritti del campionato di Serie A fino al 2029, dopo il recente accordo stretto tra la piattaforma streaming e la Lega Serie A. Da quest’anno, poi, è disponibile il nuovo piano Full Mobile, che permette di vedere l’intera programmazione sportiva di DAZN su smartphone a 19,99 euro al mese.

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I gol di Gorter e Tiago Gabriel hanno permesso al Lecce di espugnare il campo del Venezia per tre punti pesantissimi al debutto stagionale. Gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno iniziato con il piede giusto la nuova stagione 2026/2027 e sono pronti a regalare una serata indimenticabile ai loro tifosi anche all’esordio casalingo.

L’avversario però non sarà dei più semplici, dal momento che la Roma è una delle principali candidate al titolo, Inter permettendo. La dimostrazione è arrivata fin dalla prima giornata, con la goleada rifilata alla malcapitata Fiorentina, spazzata via con un perentorio 4-0 grazie alla tripletta di uno scatenato Malen (foto di copertina).

Di seguito le probabili formazioni del match:

  • Lecce (4-3-3): Falcone; Gallo, Siebert, Gaspar, Veiga; Gorter, Ngom, Coulibaly; N’Dri, Geubbels, Pierotti. Allenatore: Di Francesco
  • Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, N’Dicka, Mancini; Wesley, Koné, Cristante, Molina; Mora; Malen, Dybala. Allenatore: Gasperini

Bobby Malen rimane il terminale offensivo di una Roma che può contare su un Dybala in versione extralusso e sull’estroso Mora sulla trequarti. Di Francesco potrà contare sul nuovo arrivato Ilic, con un suo ingresso previsto a gara in corso.

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