DAZN, i prezzi aggiornati a settembre dei piani per vedere tutta la Serie A

Nel prossimo weekend si giocheranno le partite della quarta giornata di Serie A, il primo turno dopo gli impegni europei di Inter, Napoli, Roma e Como. Uno degli incontri più interessanti sarà Lazio-Milan, anticipo pomeridiano della giornata di sabato, con i biancocelesti a sorpresa ancora a punteggio pieno insieme a Inter e Roma.

Tutti gli incontri saranno visibili su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti in esclusiva del nostro campionato fino al 2029 (sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva a turno). Per chi ancora non ha un abbonamento attivo e vuole conoscere i prezzi aggiornati a settembre dei vari piani che costituiscono l’offerta di DAZN, di seguito trova una breve ma esaustiva panoramica.

Full Mobile a 19,99 euro al mese (accesso a tutti i contenuti di DAZN ma solo da smartphone, due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete domestica e disponibile solo nel piano mensile)

(accesso a tutti i contenuti di DAZN ma solo da smartphone, due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete domestica e disponibile solo nel piano mensile) Full (accesso a tutti i contenuti di DAZN, due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete domestica, disponibile in diversi piani di abbonamento): 46,99 euro al mese con il piano mensile, 379 euro scegliendo il piano annuale in un’unica soluzione, 36,99 euro al mese per dodici mesi con il piano annuale in dodici mensilità

(accesso a tutti i contenuti di DAZN, due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete domestica, disponibile in diversi piani di abbonamento): al mese con il piano mensile, scegliendo il piano annuale in un’unica soluzione, al mese per dodici mesi con il piano annuale in dodici mensilità Family (accesso a tutti i contenuti di DAZN, due dispositivi in contemporanea su due diverse reti domestiche, disponibile in diversi piani di abbonamento): 71,99 euro al mese con il piano mensile, 619 euro scegliendo il paino annuale in un’unica soluzione, 61,99 euro al mese per dodici mesi con il piano annuale in dodici mensilità