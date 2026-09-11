PC Windows più veloce e fino al 20% di sconto con CCleaner

Le persone che anziché acquistare un nuovo computer intendono ottimizzare le prestazioni del loro dispositivo annuale possono sfruttare la promozione di CCleaner, uno dei migliori software di ottimizzazione e pulizia del computer. Le licenze annuali dei prodotti Professional, Pro Plus e Premium beneficiano di uno sconto del 20%, con prezzi a partire da 35,96 euro per il primo anno, l’equivalente di 3 euro al mese.

Il piano Professional, quello più economico, include le funzionalità base per rendere un PC Windows più veloce, tra cui l’ottimizzazione delle prestazioni, il controllo integrità, l’aggiornamento software, le scansioni antivirus programmate e la protezione della privacy.

La versione Pro Plus di CCleaner include tutte le funzioni del pacchetto Professional a cui si aggiungono i software proprietari Speccy Professional (permette di ottenere informazioni avanzate sul laptop in uso) e Recuva Professional (offre il recupero dei file e l’eliminazione dei dati in modo sicuro), oltre a Pulizia cloud per Google Drive e l’assistenza premium.

C’è infine il pacchetto Premium, quello più avanzato, che va ad aggiungere la VPN Kamo, l’ottimizzazione del computer Mac tramite CCleaner Pro per Mac e quella del dispositivo Android con CCleaner Pro per Android.

Su tutti i piani è inoltre disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni, nell’eventualità il prodotto non sia di proprio gradimento.

A seguire un riepilogo dell’offerta:

CCleaner Professional: 35,96 euro per il primo anno (3 euro al mese) , poi 44,95 euro l’anno

, poi 44,95 euro l’anno CCleaner Pro Plus: 51,96 euro per il primo anno (4,33 euro al mese) , poi 64,95 euro l’anno

, poi 64,95 euro l’anno CCleaner Premium: 71,96 euro per il primo anno (6 euro al mese), poi 89,95 euro l’anno

Maggiori dettagli sulla promozione in corso sono disponibili consultando direttamente la pagina dedicata sul sito ccleaner.com.