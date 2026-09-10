Nuova stagione di X Factor e la Champions League con Roma e Como stasera su NOW

La serata odierna ha in programma due appuntamenti notevoli: l’inizio di una nuova stagione di X Factor da una parte e l’esordio per Roma e Como in Champions League dall’altra. In comune hanno la piattaforma dove si possono vedere: NOW, il servizio streaming che offre l’intera programmazione live e on demand di Sky.

X Factor rientra nel pass Entertainment, disponibile in offerta a partire da 4,99 euro al mese per dodici mesi, mentre le partite di Champions League sono disponibili con il pass Sport, ora in offerta a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro. C’è poi il pass Sport + Cinema & Entertainment che racchiude l’intera programmazione di Sky in streaming a 27,99 euro al mese per dodici mesi invece di 41,99 euro.

La nuova edizione di X Factor segna il debutto del cantante Irama tra i giudici del popolare talent in onda su Sky Uno. Come da tradizione, la prima puntata sarà incentrata sulle Audition, fase che accompagnerà il pubblico nelle prime tre serate. Sarà poi la volta dei Bootcamp, quindi il cruciale appuntamento con le Last Call e infine le puntate dal vivo, con la finale in programma il 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

Passando al calcio, questa sera i primi a scendere in campo saranno i giocatori della Roma, impegnati alle 18:45 a Istanbul contro il Fenerbahce. Alle 21:00 grande attesa per il debutto assoluto nella più importante competizione europea per club del Como, che in casa attende il Lipsia.

Nel weekend ormai alle porte NOW trasmetterà in esclusiva streaming anche il Gran Premio di Madrid di Formula 1 e il Gran Premio di Misano della MotoGP. Spazio poi alle semifinali dello US Open nella giornata di venerdì, con la finale in programma domenica sempre sul campo dell’Arthur Ashe Stadium.