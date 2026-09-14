Babbel, a settembre il piano di 12 mesi costa la metà

Quanti desiderano imparare una nuova lingua straniera seguendo i propri ritmi e in base alle attuali conoscenze può rivolgersi alla piattaforma Babbel, da anni punto di riferimento per tutte quelle persone che preferiscono apprendere l’inglese o un’altra lingua senza dover ricorrere ai dispendiosi corsi in presenza (tanto in termini di denaro che tempo e organizzazione).

Nel mese di settembre il piano di dodici mesi di Babbel gode di uno sconto del 50%, che fa crollare il prezzo a 7,99 euro al mese per un importo complessivo di 95,88 euro in un anno invece di 191,88 euro. Al termine dei primi dodici mesi il piano si rinnova in automatico ma è possibile disattivare il rinnovo in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Ecco una breve panoramica dei piani messi a disposizione da Babbel per i suoi studenti:

7,99 euro al mese per 12 mesi (50% di sconto, importo complessivo di 95,88 euro invece di 191,88 euro)

(50% di sconto, importo complessivo di 95,88 euro invece di 191,88 euro) 11,99 euro al mese per 6 mesi (25% di sconto, importo complessivo di 71,94 euro invece di 95,94 euro)

15,99 euro al mese per 3 mesi (47,97 euro addebitati ogni tre mesi)

299,99 euro per il piano Lifetime (è previsto un unico pagamento)

Ciascun abbonamento a Babbel include tutte e quattordici le lingue disponibili (inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese, indonesiano, italiano), una serie di attività interattive per migliorare la conversazione, lezioni brevi in base al tempo a disposizione di ciascuno, lezioni di grammatica, esercizi di ripasso personalizzati e podcast. Inoltre, è disponibile una garanzia di rimborso di 14 giorni.