NOW offre 120 euro di risparmio sul pass annuale Sport

Tra gli eventi in esclusiva anche il torneo UEFA Nations League a cui partecipa la Nazionale italiana maschile.
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 set 2026
NOW offre 120 euro di risparmio sul pass annuale Sport
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NOW è la piattaforma streaming che include l’intera programmazione live e on demand di Sky, ed è una scelta intelligente per chi vuole risparmiare sui piani di abbonamento. Ad esempio, il pass Sport che consente di vedere tutto lo sport di Sky è disponibile a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno.

C’è anche l’abbonamento al pass Sport + Cinema, Serie TV e Show, disponibile a 27,99 euro per dodici mesi invece di 41,99 euro. Il pass in questione offre l’accesso completo a tutto lo sport, tutti i film, tutti i programmi e tutte le serie tv di Sky.

Pagina offerta NOW

Il pass Sport garantisce agli appassionati di calcio la visione di Champions League, Europa League e Conference League, oltre a tre partite su dieci ad ogni turno di Serie A, la Serie C Sky Wifi, la Premier League e la Bundesliga. Di recente Sky ha inoltre annunciato l’accordo per trasmettere tutta la Nations League, tutte le partite delle qualificazioni ai prossimi campionati europei di calcio, e tutti gli incontri degli Europei 2028.

Oltre al calcio, NOW consente di vedere anche tutta la Formula 1 e la MotoGP, il grande tennis con tutti i tornei ATP e WTA, più Wimbledon e lo US Open, nonché il basket italiano e internazionale con la Serie A – LBA, BKT EuroCup, EuroLeague e NBA.

L’offerta è disponibile sul sito ufficiale di NOW, tramite la pagina dedicata raggiungibile con il bottone qui sotto.

Pagina offerta NOW

https://www.youtube.com/watch?v=8TpPrAdYUM0&pp=ygUabm93IG5hdGlvbnMgbGVhZ3VlIGZyYW5jaWE%3D

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