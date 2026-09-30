La mossa di DAZN: tutta la Serie A a 19,99 euro al mese senza vincoli

L'introduzione del piano Full Mobile rivoluziona i prezzi di accesso alla visione di tutte le partite della stagione 2026/2027.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 set 2026
La mossa di DAZN: tutta la Serie A a 19,99 euro al mese senza vincoli
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DAZN ha introdotto un nuovo piano di abbonamento che consente di vedere tutte le partite di Serie A 2026/2027 a 19,99 euro al mese. L’abbonamento in questione si chiama Full Mobile e non prevede vincoli, dunque non è richiesto alcun pagamento dilazionato in dodici mesi, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

Il nuovo piano Full Mobile si trova nella pagina dedicata ai piani DAZN, selezionando il tab Mensile anziché quello Annuale. Tra le altre cose, include l’intera programmazione di DAZN, quindi anche i canali di Eurosport, LaLiga, la Fa Cup, la Serie B, la SuperLega di basket, e altro ancora.

Pagina piani DAZN

La differenza rispetto al tradizionale piano Full è di 17 euro al mese. Perché? Il compromesso da accettare è vedere tutte le partite soltanto da smartphone, senza avere la possibilità di poterle guardare in uno schermo più grande, che sia un tablet, un computer o uno Smart TV è indifferente.

DAZN vieta inoltre la pratica del mirroring, che consentirebbe agli utenti di trasmettere il contenuto del proprio smartphone su un tablet, un computer o un televisore, vale a dire i dispositivi non ammessi con il nuovo piano di abbonamento.

La Serie A tornerà in campo sabato 10 ottobre, con gli anticipi della sesta giornata. Sarà un weekend di gare molto atteso, dal momento che domenica, all’ora di pranzo, si disputerà il big match tra Como e Roma, mentre lunedì la Juventus volerà in Sardegna per affrontare la rivelazione Cagliari.

Pagina piani DAZN

https://www.youtube.com/watch?v=MToy6OvP6T0&pp=ygUMc2VyaWUgYSBkYXpu

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