Editori contro OpenAI: la battaglia sul copyright è in una fase decisiva

La disputa legale tra editori e aziende di Intelligenza Artificiale entra in una fase cruciale negli Stati Uniti, dove si sta definendo un possibile precedente destinato a incidere su tutto il settore tecnologico.

Un gruppo di importanti realtà editoriali, tra cui The New York Times e Ziff Davis, ha chiesto a un tribunale federale di sanzionare OpenAI per presunte irregolarità nella gestione delle prove durante la fase di discovery. Il nodo centrale resta l’utilizzo di contenuti protetti da copyright per addestrare modelli generativi, una questione che solleva interrogativi giuridici complessi e ancora privi di una risposta definitiva nel sistema normativo statunitense.

Le accuse degli editori verso OpenAI

Secondo quanto depositato in tribunale, gli editori sostengono che OpenAI non abbia fornito informazioni complete e trasparenti sulla disponibilità dei dati richiesti per il procedimento. In particolare, viene contestata la difficoltà di individuare contenuti specifici all’interno dei sistemi della società e la presunta mancanza di registri utili alla ricostruzione dei fatti. Alcuni dati, secondo i ricorrenti, sarebbero stati eliminati o non più accessibili, compromettendo l’integrità della fase istruttoria.

Le aziende coinvolte chiedono quindi al giudice di riconoscere una condotta processuale scorretta e di applicare sanzioni che potrebbero influenzare in modo significativo l’esito della causa. La decisione del tribunale non è ancora arrivata, ma il tema della corretta conservazione delle prove è già diventato uno degli aspetti più delicati dell’intero contenzioso, perché incide direttamente sulla possibilità di accertare eventuali responsabilità.

La difesa di OpenAI

OpenAI respinge le accuse e sostiene di aver rispettato gli obblighi previsti dalla procedura. L’azienda ribadisce che alcune informazioni richieste non possono essere condivise integralmente per ragioni legate alla tutela della privacy degli utenti, un elemento che introduce un ulteriore livello di complessità nella disputa.

Sul piano sostanziale, la società continua a difendere la legittimità del proprio operato, affermando che l’addestramento dei modelli rientra nel principio del fair use. Secondo questa interpretazione, l’utilizzo di contenuti pubblicamente accessibili sarebbe trasformativo e quindi compatibile con il diritto d’autore. Questa posizione è però contestata dagli editori, che ritengono necessario un sistema di licenze e compensazioni economiche.

Impatti sul settore AI

La controversia coinvolge anche Ziff Davis, gruppo che controlla testate come CNET, IGN e PCMag, e che accusa OpenAI di violazione del copyright e di altre pratiche illecite, tra cui la rimozione delle informazioni sulla gestione dei diritti. Alcune richieste della difesa sono state accolte, ma diverse contestazioni restano aperte, segno che il tribunale considera ancora rilevanti vari aspetti della vicenda.

Al di là del singolo caso, queste cause potrebbero stabilire criteri fondamentali per l’intero ecosistema AI. I giudici saranno chiamati a chiarire se l’uso di contenuti protetti per il training dei modelli sia lecito o se richieda accordi specifici con i detentori dei diritti. L’esito influenzerà non solo OpenAI, ma anche editori, sviluppatori e aziende tecnologiche, ridefinendo il rapporto tra innovazione e tutela del copyright.