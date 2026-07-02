Wimbledon, le partite di oggi 2 luglio degli italiani su Sky e NOW

Giovedì a Londra si disputeranno i rimanenti incontri del secondo turno di Wimbledon, lo Slam sull’erba che vede il nostro Jannik Sinner campione in carica. Nella giornata di oggi saranno cinque gli italiani in gara: nel singolare maschile Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, mentre nel singolare fmminile Tyra Grant e Jasmine Paolini.

Le partite di oggi, così come quelle restanti del torneo, saranno trasmesse in esclusiva sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. A questo proposito, ricordiamo che il pass Sport di NOW è in offerta a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro al mese: dà accesso all’intera programmazione sportiva di Sky, dunque include anche Formula 1, MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League, NBA, tutto il tennis ad eccezione di Australian Open e Roland Garros, più la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1 e tre partite a turno di Serie A.

Il programma di giovedì 2 luglio

A mezzogiorno Lorenzo Sonego affronterà il canadese Gabriel Diallo sul campo 14. Sulla carta dovrebbe essere un match equilibrato, ma il numero 88 del mondo sull’erba ha già dimostrato di saperci stare, considerati i tre quarti di finale raggiunti nell’ultimo anno tra ‘s-Hertogenbosch (titolo vinto nel 2025), Mallorca e Easbourne.

Alle ore 12 sul campo 16 la giovane azzurra Tyra Grant sfiderà la ceca Marie Bouzkova, numero 21 del seeding. Una sfida non semplice per la 18enne, alla sua seconda partita di sempre sui campi dell’All England Club e reduce dalla prima vittoria in assoluto in uno Slam.

Non prima delle 15:30, sul campo 3, Flavio Cobolli giocherà contro l’australiano James Duckworth. È la terza volta che i due si affrontano in un match ufficiale, con il bilancio fin qui in perfetta parità: vittoria allo US Open per Flavio, successo ad Almaty nel 2025 per l’avversario.

La sfida di cartello però sarà quella tra Matteo Berrettini e Arthur Fils. I due si affronteranno sul campo centrale non prima delle 15:40: i tifosi azzurri si augurano che il servizio di The Hammer possa ancora una volta fare la differenza, ma i pronostici al momento sono favorevoli per la nuova stella francese.

Il programma azzurro di oggi si concluderà con l’incontro tra Jasmine Paolini e l’elvetica Viktorija Golubic, che avrà inizio non prima delle 17:30 sul campo 2.

Crediti immagine di copertina: @Wimbledon (profilo X ufficiale)