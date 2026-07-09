Luce e gas a prezzo fisso, le nuove tariffe di Octopus valide fino al 13 luglio

I dettagli delle nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus Fissa 12M: ecco quanto potete risparmiare.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 lug 2026
Luce e gas a prezzo fisso, le nuove tariffe di Octopus valide fino al 13 luglio
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Gli utenti alla ricerca di un nuovo fornitore energetico più conveniente possono valutare le nuove tariffe luce e gas a prezzo fisso di Octopus, tra le più basse dell’intero mercato libero italiano. Nel dettaglio, la materia prima Luce costa 0,1243 euro/kWh, invece la materia prima Gas 0,49 euro/Smc.

L’offerta in questione è Octopus Fissa 12M e le tariffe appena citate sono valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 13 luglio. La sottoscrizione avviene online indicando i dati relativi all’attuale fornitore e le proprie informazioni personali, vale a dire nome, cognome, data di nascita e residenza presso cui verrà attivata la fornitura.

Pagina offerta Octopus
octopus fissa 12m tariffe fino al 13 luglio

Screenshot

Le tariffe luce e gas di Octopus valide fino al 13 luglio

Di seguito riepiloghiamo i costi relativi all’offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus Energy.

Materia prima Luce

  • 0,1243 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per 12 mesi
  • 6 euro al mese: quota relativa alla commercializzazione (pari a 72 euro l’anno)

Materia prima Gas

  • 0,49 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per 12 mesi
  • 7 euro al mese: quota relativa alla commercializzazione (pari a 84 euro l’anno)

Al termine dei dodici mesi, come riporta il sito ufficiale del fornitore energetico britannico, il cliente può scegliere di nuovo la tariffa più conveniente tra Fissa o Flex in base a quelli che sono i propri consumi. La tariffa Flex, a differenza di quella Fissa, prevede il costo della materia prima luce e gas indicizzato.

Infine, gli altri costi indipendenti da Octopus sono gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, il trasporto e la gestione del contatore, nonché le imposte.

Pagina offerta Octopus

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