Wimbledon, le partite del 1° luglio: tornano in campo Sinner e Cobolli

Federico Pisanu
Pubblicato il 1 lug 2026
Wimbledon, le partite del 1° luglio: tornano in campo Sinner e Cobolli
@janniksin (profilo X ufficiale Jannik Sinner)
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Nella giornata di mercoledì 1° luglio a Londra andranno in scena i primi incontri del secondo turno di Wimbledon. In campo anche Jannik Sinner, che a partire dalle 14:30 sfiderà il portoghese Nuno Borges sul campo centrale. Nella prima parte di giornata invece Flavio Cobolli tornerà sul campo 2 per completare il match contro l’argentino Mariano Navone, interrotto ieri sera per oscurità con il punteggio di due set a uno a favore dell’azzurro, recente finalista al Roland Garros.

Ricordiamo che tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Quest’ultima propone inoltre il pass Sport, vale a dire il pacchetto che dà accesso all’intera programmazione sportiva di Sky, al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.

Pagina offerta NOW

Gli incontri più importanti del 1° luglio

Il match più importante per i tifosi italiani è certamente Sinner-Borges, con il numero uno del mondo e campione uscente di Wimbledon chiamato a dare seguito alla vittoria ottenuta all’esordio di lunedì contro Kecmanovic. Come anticipato nell’introduzione, l’incontro avrà inizio alle 14:30 sul campo centrale.

A seguire, non prima delle 17:20, si disputerà la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Sulla carta Nole parte favorito rispetto al greco, ma quest’ultimo sembra essere in ripresa rispetto a un ultimo periodo piuttosto opaco, di conseguenza l’esito finale del match non è da considerarsi così scontato come può sembrare inizialmente.

Tornando sul campo 2, nel tardo pomeriggio londinese (non prima delle 17:30) andrà in scena il derby tutto spagnolo tra l’astro nascente Rafael Jodar e il veterano Pablo Carreno Busta. Dopo essersi sbarazzato in scioltezza del britannico Gill, il 19enne madrileno vuole conquistare il suo secondo successo qui a Wimbledon contro il connazionale, con quest’ultimo che non è mai andato oltre il secondo turno a Londra.

Pagina offerta NOW

Crediti immagine di copertina: @janniksin (profilo X ufficiale di Jannik Sinner)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Mondiali di calcio, le partite in programma oggi 1° luglio su DAZN
Offerte

Mondiali di calcio, le partite in programma oggi 1° luglio su DAZN
Trasferimenti dati UE-USA a rischio: la sentenza che può cambiare tutto
Business

Trasferimenti dati UE-USA a rischio: la sentenza che può cambiare tutto
Wimbledon 2026, primo turno: le partite degli italiani oggi 30 giugno
Offerte

Wimbledon 2026, primo turno: le partite degli italiani oggi 30 giugno
Cookie banner, Francia e Germania frenano la loro uscita di scena
Attualità

Cookie banner, Francia e Germania frenano la loro uscita di scena
Link copiato negli appunti