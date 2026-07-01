Wimbledon, le partite del 1° luglio: tornano in campo Sinner e Cobolli

Nella giornata di mercoledì 1° luglio a Londra andranno in scena i primi incontri del secondo turno di Wimbledon. In campo anche Jannik Sinner, che a partire dalle 14:30 sfiderà il portoghese Nuno Borges sul campo centrale. Nella prima parte di giornata invece Flavio Cobolli tornerà sul campo 2 per completare il match contro l’argentino Mariano Navone, interrotto ieri sera per oscurità con il punteggio di due set a uno a favore dell’azzurro, recente finalista al Roland Garros.

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Gli incontri più importanti del 1° luglio

Il match più importante per i tifosi italiani è certamente Sinner-Borges, con il numero uno del mondo e campione uscente di Wimbledon chiamato a dare seguito alla vittoria ottenuta all’esordio di lunedì contro Kecmanovic. Come anticipato nell’introduzione, l’incontro avrà inizio alle 14:30 sul campo centrale.

A seguire, non prima delle 17:20, si disputerà la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Sulla carta Nole parte favorito rispetto al greco, ma quest’ultimo sembra essere in ripresa rispetto a un ultimo periodo piuttosto opaco, di conseguenza l’esito finale del match non è da considerarsi così scontato come può sembrare inizialmente.

Tornando sul campo 2, nel tardo pomeriggio londinese (non prima delle 17:30) andrà in scena il derby tutto spagnolo tra l’astro nascente Rafael Jodar e il veterano Pablo Carreno Busta. Dopo essersi sbarazzato in scioltezza del britannico Gill, il 19enne madrileno vuole conquistare il suo secondo successo qui a Wimbledon contro il connazionale, con quest’ultimo che non è mai andato oltre il secondo turno a Londra.

Crediti immagine di copertina: @janniksin (profilo X ufficiale di Jannik Sinner)