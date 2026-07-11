Apple denuncia OpenAI: hardware AI al centro della contesa

Apple ha portato in tribunale OpenAI con una causa che mette al centro l’accusa di appropriazione di segreti industriali legati ai suoi progetti hardware per l’Intelligenza Artificiale.

La vicenda nasce nel contesto della nuova piattaforma di dispositivi di OpenAI e coinvolge anche ex dirigenti e società collegate, segnando un netto irrigidimento nei rapporti tra le due aziende.

Secondo quanto riportato, Apple sostiene che la controparte abbia beneficiato di informazioni riservate su prodotti non annunciati, processi di progettazione, tecniche produttive e catena di fornitura. La denuncia afferma inoltre che alcuni ex dipendenti avrebbero trasferito materiale confidenziale dopo il loro passaggio a OpenAI, in violazione degli accordi di riservatezza. La tesi di Apple è che questa condotta avrebbe accelerato lo sviluppo della divisione hardware legata all’intelligenza artificiale.

Apple contro OpenAI: cosa sta succedendo?

Tra le figure citate emergono Tang Tan, oggi Chief Hardware Officer di OpenAI dopo una lunga carriera in Apple, e Chang Liu, ex ingegnere della società di Cupertino.

Nella controversia compare anche io Products, la startup legata a Jony Ive e poi acquisita da OpenAI per rafforzare il progetto hardware, mentre lo stesso Ive non risulta tra gli imputati. Questo dettaglio rende la causa particolarmente delicata, perché intreccia ex talenti Apple, nuove iniziative di OpenAI e la competizione sui dispositivi AI.

OpenAI ha respinto le accuse, sostenendo di non avere interesse nei segreti commerciali dei concorrenti e di voler concentrarsi sullo sviluppo di tecnologie innovative. L’azienda ha anche fatto sapere di stare esaminando la denuncia, senza entrare nel merito delle contestazioni. Al momento sarà il procedimento a stabilire se gli elementi raccolti da Apple siano sufficienti per dimostrare una reale appropriazione di informazioni riservate.

I possibili effetti sul settore

Se Apple ottenesse un’ingiunzione o un risarcimento significativo, il programma hardware di OpenAI potrebbe subire rallentamenti rilevanti.

La causa ha inoltre un peso più ampio perché arriva mentre il mercato dell’AI consumer sta entrando in una fase di forte competizione per hardware, dati e proprietà intellettuale. In questo scenario, la tutela dei segreti industriali diventa un tema centrale non solo per le due società, ma per l’intero comparto tecnologico.