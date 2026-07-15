Amazon Music Unlimited: la prova gratuita di 30 giorni accende l’estate

Chi non riesce a fare a meno della musica, soprattutto in estate, può prendere in considerazione l’offerta di Amazon, che propone una prova gratuita di 30 giorni ad Amazon Music Unlimited. La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato e riservata ai nuovi clienti.

Al termine del periodo di prova l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità però di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, anche prima del rinnovo. Per aderire ai 30 giorni d’uso gratuito è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta, raggiungibile tramite il bottone qui sotto.

I brani del momento

Il catalogo di Amazon Music Unlimited include tutti i brani del momento ascoltati in Italia e all’estero. Restando nel nostro Paese, a dominare la classifica sono i singoli La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, e Ossessione di Samuray Jay e Vito Salamanca.

Altri due brani tra i più ascoltati in questa lunga estate italiana sono Canzone d’amore di Geolier e Romantica, la nuova ballad con cui Ultimo ha presentato il suo ultimo album Il giorno che aspettavo. Al quinto posto, dopo oltre dieci settimane, si conferma il trio composto da Serena Brancale, Levante e Delia con il singolo Al mio paese, tra i più trasmessi in radio e in spiaggia.

Chiudono la top 10 dell’ultima settimana i singoli Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, Da Dio di Bresh, Dai Dai di Shakira e Burna Boy, Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, e Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Tornando all’offerta in corso, vi confermiamo che la promozione dei 30 giorni d’uso gratuito è valida per un periodo di tempo limitato e, soprattutto, è riservata a tutti coloro che non hanno mai sottoscritto prima di oggi un abbonamento con Amazon Music Unlimited.