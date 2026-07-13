Quando sono le semifinali dei Mondiali di calcio 2026

Il programma delle semifinali Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra dei Mondiali di calcio di USA 2026: ecco date e orari.
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 lug 2026
Quando sono le semifinali dei Mondiali di calcio 2026
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I Mondiali di calcio 2026 si avviano alla loro conclusione. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio sono in programma le semifinali Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina, che decreteranno le due Nazionali che si affronteranno nella finale di domenica.

Tutte le partite di questa settimana saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma streaming DAZN, che detiene i diritti in esclusiva della visione integrale della Coppa del mondo. In entrambe le semifinali la telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento dall’ex calciatore di Milan e Nazionale italiana Massimo Ambrosini. Al momento sia il pass Mondiali che l’abbonamento al pacchetto Full sono in offerta, rispettivamente a 9,99 euro una tantum e 19,99 euro al mese per quattro mesi invece di 36,99 euro al mese.

Pagina offerta DAZN

Il programma delle due semifinali

Martedì 14 luglio, a Dallas, andrà in scena Francia-Spagna, che per tanti addetti ai lavori è una sorta di finale anticipata. Mbappè e compagni sono sulla carta i favoriti assoluti, vuoi per il talento smisurato in attacco vuoi per la forza fisica strabordante rispetto alle altre Nazionali di questi Mondiali. C’è un però: il gioco delle Furie Rosse è superiore, un elemento non affatto banale e che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

Il giorno successivo, mercoledì 15 luglio, ad Atlanta, si disputerà la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Anche per questo incontro può essere fatta un’analisi simile, anche se l’Argentina non è la Francia, e allo stesso tempo l’Inghilterra non è la Spagna. I campioni in carica si appoggiano infatti a un solo giocatore, Lionel Messi, che definire giocatore è riduttivo ma tant’è, mentre la Nazionale inglese ha nell’intensità di gioco uno degli elementi di maggiore pregio, unita alla classe di Bellingham e alla vena realizzativa di Kane. La partita prenderà il via alle ore 21.

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