Amazon Music Unlimited, 3 mesi a 0,99 euro per i nuovi iscritti

L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited è in offerta lampo a 0,99 euro per tre mesi. La promo è valida fino al 31 luglio e si rivolge a tutti coloro che scelgono di iscriversi per la prima volta al servizio di streaming musicale proposto da Amazon.

Le caratteristiche sono notevoli: oltre 100 milioni di brani, accesso ai podcast più popolari, ascolto di un audiolibro al mese tra una selezione di oltre 350 mila opere, nonché la possibilità di effettuare salti illimitati tra un brano e l’altro e scaricare la propria musica preferita per riascoltare in un secondo momento anche offline.

I tormentoni dell’estate 2026 disponibili su Amazon Music Unlimited

Il catalogo di Amazon Music Unlimited include anche tutti i tormentoni dell’estate di quest’anno. Seguendo la classifica della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) in relazione ai migliori singoli della seconda settimana di luglio, La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa si conferma al posto davanti a Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca, ormai in classifica da 21 settimane.

Completa il podio Geolier con la sua Canzone d’amore, che detiene il record di longevità con ben 26 settimane in classifica. Tra le novità invece spicca White Girl Wanted di Anna, che guadagna sette posizione raggiungendo la quarta posizione. Stabile al quinto posto Al mio paese, il tormentone di Serena Brancale, Levante e Delia, seguito da Dai Dai di Shakira e Burna Boy.

Completano la top 10 i brani Da Dio di Bresh, Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, Romantica di Ultimo e Sorry Scusa lo Siento degli irriducibili Pinguini Tattici Nucleari. Quest’ultimi tre brani sono segnalati in discesa, ma hanno tutte le potenzialità per restare in top 10 ancora per tutte le settimane che restano da qui alla fine della calda estate italiana di quest’anno.