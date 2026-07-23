Amazon Music Unlimited, 3 mesi a 0,99 euro per i nuovi iscritti

Per aderire alla nuova promozione flash c'è tempo fino al 31 luglio: al termine dell'iniziativa l'abbonamento passerà a 10,99 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 lug 2026
Amazon Music Unlimited, 3 mesi a 0,99 euro per i nuovi iscritti
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited è in offerta lampo a 0,99 euro per tre mesi. La promo è valida fino al 31 luglio e si rivolge a tutti coloro che scelgono di iscriversi per la prima volta al servizio di streaming musicale proposto da Amazon.

Le caratteristiche sono notevoli: oltre 100 milioni di brani, accesso ai podcast più popolari, ascolto di un audiolibro al mese tra una selezione di oltre 350 mila opere, nonché la possibilità di effettuare salti illimitati tra un brano e l’altro e scaricare la propria musica preferita per riascoltare in un secondo momento anche offline.

Pagina offerta 3 mesi Amazon Music Unlimited

amazon music unlimited 0,99 euro

I tormentoni dell’estate 2026 disponibili su Amazon Music Unlimited

Il catalogo di Amazon Music Unlimited include anche tutti i tormentoni dell’estate di quest’anno. Seguendo la classifica della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) in relazione ai migliori singoli della seconda settimana di luglio, La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa si conferma al posto davanti a Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca, ormai in classifica da 21 settimane.

Completa il podio Geolier con la sua Canzone d’amore, che detiene il record di longevità con ben 26 settimane in classifica. Tra le novità invece spicca White Girl Wanted di Anna, che guadagna sette posizione raggiungendo la quarta posizione. Stabile al quinto posto Al mio paese, il tormentone di Serena Brancale, Levante e Delia, seguito da Dai Dai di Shakira e Burna Boy.

Completano la top 10 i brani Da Dio di Bresh, Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, Romantica di Ultimo e Sorry Scusa lo Siento degli irriducibili Pinguini Tattici Nucleari. Quest’ultimi tre brani sono segnalati in discesa, ma hanno tutte le potenzialità per restare in top 10 ancora per tutte le settimane che restano da qui alla fine della calda estate italiana di quest’anno.

Pagina offerta 3 mesi Amazon Music Unlimited

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Octopus ha svelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 27 luglio
Offerte

Octopus ha svelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 27 luglio
Disney+ in offerta a partire da 4,99 euro al mese per 3 mesi
Offerte

Disney+ in offerta a partire da 4,99 euro al mese per 3 mesi
Disney+, i piani mensili sono in offerta per 3 mesi fino al 28 luglio
Offerte

Disney+, i piani mensili sono in offerta per 3 mesi fino al 28 luglio
Sviluppare giochi in 1,44 MB: la sfida che riporta ai floppy disk
Attualità

Sviluppare giochi in 1,44 MB: la sfida che riporta ai floppy disk
Link copiato negli appunti