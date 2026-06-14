Come vedere il GP di Barcellona F1 2026 in streaming risparmiando con NOW

Scopri gli orari ufficiali del GP di Barcellona 2026 di F1. Segui qualifiche e gara in diretta streaming su NOW a soli 19,99€ al mese.
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 giu 2026
Come vedere il GP di Barcellona F1 2026 in streaming risparmiando con NOW
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Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Europa per il Gran Premio di Barcellona 2026. Se non vuoi perdere nemmeno un sorpasso, una qualifica o le strategie dal muretto box, ecco la guida completa agli orari del weekend e la soluzione più conveniente per seguire tutto lo spettacolo in diretta streaming su NOW Tv a prezzo bloccato per un anno intero.

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Come vedere il GP di Barcellona in TV e Streaming

Per gli appassionati di motorsport che cercano la massima qualità video senza l’obbligo di installare parabole o sottoscrivere contratti rigidi, la soluzione ideale è il Pass Sport di NOW. Attiva il servizio oggi per il GP di Spagna e goditi il resto del campionato a cuor leggero, sapendo di risparmiare per un anno intero. Grazie al Pass Sport con vincolo di 12 mesi, blocchi il prezzo promozionale a 19,99€ al mese invece di 29,99€. Una scelta strategica che ti permette di seguire non solo la gara di Barcellona, ma l’intera stagione automobilistica a una tariffa scontata e leggerissima.

I vantaggi di NOW per la Formula 1:

  • Diretta totale: Ogni singola sessione di libere, le qualifiche e la gara della domenica sono visibili live su smart TV, smartphone, tablet e PC.

  • Funzione Pause & Rewind: Sei arrivato a casa a semafori già spenti? Puoi tornare indietro fino a 2 ore durante la diretta streaming per rivedere la partenza in tempo reale.

  • Canali dedicati Sky Sport F1: Inclusi nel pass trovi tutti gli approfondimenti del Paddock, le analisi tecniche di Sky Race Tech e le interviste a caldo.

Preferisci la flessibilità mensile? Se preferisci gestire l’abbonamento senza vincoli temporali, puoi attivare il Pass Sport mensile a 29,99€, decidendo di disdirlo online in qualsiasi momento prima del rinnovo successivo.

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