Come vedere il GP di Barcellona F1 2026 in streaming risparmiando con NOW

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Europa per il Gran Premio di Barcellona 2026. Se non vuoi perdere nemmeno un sorpasso, una qualifica o le strategie dal muretto box, ecco la guida completa agli orari del weekend e la soluzione più conveniente per seguire tutto lo spettacolo in diretta streaming su NOW Tv a prezzo bloccato per un anno intero.

Come vedere il GP di Barcellona in TV e Streaming

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I vantaggi di NOW per la Formula 1:

Diretta totale: Ogni singola sessione di libere, le qualifiche e la gara della domenica sono visibili live su smart TV, smartphone, tablet e PC.

Funzione Pause & Rewind: Sei arrivato a casa a semafori già spenti? Puoi tornare indietro fino a 2 ore durante la diretta streaming per rivedere la partenza in tempo reale.

Canali dedicati Sky Sport F1: Inclusi nel pass trovi tutti gli approfondimenti del Paddock, le analisi tecniche di Sky Race Tech e le interviste a caldo.

Preferisci la flessibilità mensile? Se preferisci gestire l’abbonamento senza vincoli temporali, puoi attivare il Pass Sport mensile a 29,99€, decidendo di disdirlo online in qualsiasi momento prima del rinnovo successivo.

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