Disney+, tornano i piani di 6 mesi a partire da 5,99 euro al mese

Nello stesso giorno del debutto de Il Diavolo veste Prada 2, sequel dell’iconico film con protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, la piattaforma streaming statunitense Disney+ ha rilanciato i piani della durata di sei mesi con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Tutti i tre piani includono l’accesso all’intero catalogo, in cui sono presenti i grandi classici Disney, i nuovi Originals, l’intrattenimento di Hulu, i film e le serie del mondo Marvel, la saga di Star Wars, i film di animazione Pixar e i documentari di National Geographic.

Tornando alla promozione in corso sul sito ufficiale, con i piani che presentano un vincolo di 6 mesi è possibile risparmiare fino al 25% rispetto al prezzo di listino.

I prezzi dei piani di sei mesi di Disney+

Ecco una panoramica completa dei prezzi dei piani di Disney+ con vincolo di 6 mesi:

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per 6 mesi , poi 6,99 euro al mese (14% di risparmio accumulato in metà anno)

, poi 6,99 euro al mese (14% di risparmio accumulato in metà anno) Standard: 8,99 euro al mese per 6 mesi , poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio accumulato in metà anno)

, poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio accumulato in metà anno) Premium: 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese (25% di risparmio accumulato in metà anno)

Queste, invece, le principali caratteristiche di ciascun piano.

Standard con pubblicità

qualità video fino a 1080p Full HD

due riproduzioni in contemporanea

visione di film e serie con pubblicità

Standard

qualità video fino a 1080p Full HD

due riproduzioni in contemporanea

visione di film e serie senza pubblicità

opzione Download per scaricare i propri contenuti preferiti e vederli offline

Premium

qualità video fino a 4K UHD & HDR

quattro riproduzioni in contemporanea

visione di film e serie senza pubblicità

opzione Download per scaricare i propri contenuti preferiti e vederli offline

supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di visione più coinvolgente