Disney+, tornano i piani di 6 mesi a partire da 5,99 euro al mese

I prezzi dei piani della durata di sei mesi della popolare piattaforma streaming statunitense Disney Plus.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 lug 2026
Disney+, tornano i piani di 6 mesi a partire da 5,99 euro al mese
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Nello stesso giorno del debutto de Il Diavolo veste Prada 2, sequel dell’iconico film con protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, la piattaforma streaming statunitense Disney+ ha rilanciato i piani della durata di sei mesi con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Tutti i tre piani includono l’accesso all’intero catalogo, in cui sono presenti i grandi classici Disney, i nuovi Originals, l’intrattenimento di Hulu, i film e le serie del mondo Marvel, la saga di Star Wars, i film di animazione Pixar e i documentari di National Geographic.

Tornando alla promozione in corso sul sito ufficiale, con i piani che presentano un vincolo di 6 mesi è possibile risparmiare fino al 25% rispetto al prezzo di listino.

Pagina offerta Disney+

I prezzi dei piani di sei mesi di Disney+

Ecco una panoramica completa dei prezzi dei piani di Disney+ con vincolo di 6 mesi:

  • Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese (14% di risparmio accumulato in metà anno)
  • Standard: 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio accumulato in metà anno)
  • Premium: 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese (25% di risparmio accumulato in metà anno)

Queste, invece, le principali caratteristiche di ciascun piano.

Standard con pubblicità

  • qualità video fino a 1080p Full HD
  • due riproduzioni in contemporanea
  • visione di film e serie con pubblicità

Standard

  • qualità video fino a 1080p Full HD
  • due riproduzioni in contemporanea
  • visione di film e serie senza pubblicità
  • opzione Download per scaricare i propri contenuti preferiti e vederli offline

Premium

  • qualità video fino a 4K UHD & HDR
  • quattro riproduzioni in contemporanea
  • visione di film e serie senza pubblicità
  • opzione Download per scaricare i propri contenuti preferiti e vederli offline
  • supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di visione più coinvolgente
Pagina offerta Disney+
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