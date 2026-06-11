Octopus ha svelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 17 giugno

L'offerta a prezzo fisso di Octopus Energy consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas per dodici mesi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 11 giu 2026
Octopus ha svelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 17 giugno
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Il fornitore energetico Octopus ha presentato in via ufficiale le nuove tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso. Anche in questo mese di giugno si conferma tra i fornitori più convenienti dell’intero mercato libero, grazie a due tariffe ultra-concorrenziali.

Inoltre, i clienti Octopus hanno sempre l’opportunità di scegliere la tariffa più bassa quando disponibile, al contrario invece di quanto accade altrove.

Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12 mesi tariffe fino al 17 giugno

Le nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus valide fino al 17 giugno

Di seguito una panoramica delle nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1298 euro/kWh: costo della materia prima Luce da considerarsi bloccato per dodici mesi
  • 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione, che a fine anno diventano 72 euro complessivi

Gas

  • 0,49 euro/Smc: costo della materia prima Gas da considerarsi bloccato per dodici mesi
  • 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione, che a fine anno diventano 84 euro complessivi

Ricordiamo che la tariffa monoraria è quel tipo di tariffa che presenta lo stesso costo della materia energetica indipendentemente dall’ora del giorno e se è un festivo o feriale. Di conseguenza, è una tariffa conveniente soprattutto a chi trascorre molte ore dentro casa e ha la necessità di utilizzare la luce più spesso rispetto a chi ha un lavoro in ufficio e torna a casa soltanto la sera prima di cena.

Concorrono poi all’importo finale della bolletta le spese per la gestione e il trasporto del contatore, gli oneri di sistema e di regolazione, oltre che le imposte. Per aderire all’offerta di Octopus è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta a prezzo fisso del fornitore energetico britannico e premere sul pulsante “La voglio” per proseguire: dopodiché basterà compilare un apposito modulo online, procurandosi prima l’ultima bolletta con i dati della fornitura in essere.

Pagina offerta Octopus

 

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