Octopus ha svelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 17 giugno

Il fornitore energetico Octopus ha presentato in via ufficiale le nuove tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso. Anche in questo mese di giugno si conferma tra i fornitori più convenienti dell’intero mercato libero, grazie a due tariffe ultra-concorrenziali.

Inoltre, i clienti Octopus hanno sempre l’opportunità di scegliere la tariffa più bassa quando disponibile, al contrario invece di quanto accade altrove.

Le nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus valide fino al 17 giugno

Di seguito una panoramica delle nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M.

Luce (tariffa monoraria)

0,1298 euro/kWh : costo della materia prima Luce da considerarsi bloccato per dodici mesi

: costo della materia prima Luce da considerarsi bloccato per dodici mesi 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione, che a fine anno diventano 72 euro complessivi

Gas

0,49 euro/Smc : costo della materia prima Gas da considerarsi bloccato per dodici mesi

: costo della materia prima Gas da considerarsi bloccato per dodici mesi 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione, che a fine anno diventano 84 euro complessivi

Ricordiamo che la tariffa monoraria è quel tipo di tariffa che presenta lo stesso costo della materia energetica indipendentemente dall’ora del giorno e se è un festivo o feriale. Di conseguenza, è una tariffa conveniente soprattutto a chi trascorre molte ore dentro casa e ha la necessità di utilizzare la luce più spesso rispetto a chi ha un lavoro in ufficio e torna a casa soltanto la sera prima di cena.

Concorrono poi all’importo finale della bolletta le spese per la gestione e il trasporto del contatore, gli oneri di sistema e di regolazione, oltre che le imposte. Per aderire all’offerta di Octopus è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta a prezzo fisso del fornitore energetico britannico e premere sul pulsante “La voglio” per proseguire: dopodiché basterà compilare un apposito modulo online, procurandosi prima l’ultima bolletta con i dati della fornitura in essere.