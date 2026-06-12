Musica gratis senza pubblicità per 4 mesi: il regalo dell'estate di Amazon

Ascoltare la propria musica preferita e le novità dell’estate gratis senza pubblicità per quattro mesi: è il regalo di Amazon a tutti i nuovi clienti e agli utenti Prime che non hanno mai provato prima d’ora l’abbonamento Amazon Music Unlimited, con cui è possibile accedere a più di cento milioni di canzoni e ai podcast del momento.

Al termine dei primi quattro mesi d’uso gratuito, l’abbonamento individuale si rinnova a 10,99 euro al mese, con l’opportunità di disdire in qualsiasi momento sia prima che dopo il rinnovo senza costi aggiuntivi. La promozione in corso sul sito di Amazon terminerà il 29 giugno.

La testa gira e Al mio paese tra le canzoni più ascoltate su Amazon Music Unlimited

Dando uno sguardo ai primi tormentoni dell’estate 2026, sembra essere già in un’ottima posizione La testa gira, il nuovo singolo di Fred De Palma in collaborazione con Anitta ed Emis Killa. Il cantautore italiano dimostra così, se ce ne fosse realmente bisogno, tutto il suo talento, dopo i grandi successi di Paloma e Un altro ballo, rispettivamente triplo e doppio Platino.

Sono partite forte anche Serena Brancale, Levante e Delia, presenti fin da maggio stabilmente tra le canzoni più amate con la loro hit Al mio paese. Non sono mancate le polemiche, soprattutto all’inizio, ma a distanza di settimane dall’uscita ciò che rimane è soltanto il ritmo incalzante di un brano particolarmente riuscito che mette in risalto ancora di più la versatilità dell’artista pugliese.

Tra le canzoni più ascoltate dagli utenti di Amazon Music Unlimited figurano anche Buon Vento, il nuovo brano di Jovanotti insieme ad Alfa, e Sorry Scusa Lo Siento, l’ennesima canzone con cui la band dei Pinguini Tattici Nucleari si presenta ai nastri di partenza di un’estate tutta da vivere.