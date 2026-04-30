Octopus rinnova le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 6 maggio

Octopus, uno dei principali fornitori di energia del mercato libero italiano, ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, che breve un costo della materia prima bloccato per 12 mesi. Al termine, a differenza di quanto accade con la maggior parte delle altre aziende, è possibile richiedere di nuovo la tariffa più bassa.

Un altro punto di forza di Octopus è la trasparenza nei confronti dei suoi clienti. Innanzitutto il contratto di fornitura non presenta né vincoli né penali, in secondo luogo la bolletta è realizzata in modo tale da essere facile da leggere e confrontare con le altre offerte del mercato libero.

Le nuove tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12M valide fino al 6 maggio

Ecco una panoramica completa di come cambiano le tariffe luce e gas dell’offerta con prezzo bloccato per dodici mesi Octopus Fissa 12M. I costi indicati di seguito sono validi per tutti gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 6 maggio.

Luce (tariffa monoraria)

0,1298 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per il primo anno

: costo della materia prima Luce bloccato per il primo anno 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (72 euro l’anno)

Gas

0,53 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per il primo anno

: costo della materia prima Gas bloccato per il primo anno 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (84 euro l’anno)

Infine, l’importo complessivo della bolletta prevede le seguenti altre voci: spese per la gestione e il trasporto del contatore, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le imposte.