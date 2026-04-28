Disney+ costa meno: ecco l'offerta per nuovi e vecchi abbonati

C’è una nuova offerta in casa Disney+: fino al 6 maggio nuovi e vecchi abbonati hanno la possibilità di attivare il servizio a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi; al termine della promozione il piano scelto all’inizio si rinnoverà al prezzo di listino.

Ecco una breve panoramica dell’offerta:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per i primi tre mesi , poi 6,99 euro al mese

, poi 6,99 euro al mese Standard: 7,99 euro al mese per i primi tre mesi , poi 10,99 euro al mese

, poi 10,99 euro al mese Premium: 10,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi 15,99 euro al mese

Poiché l’offerta è valida esclusivamente sui piani mensili, prima del rinnovo è possibile disdire senza costi aggiuntivi.

Le novità in arrivo a maggio

È un buon momento per provare il servizio streaming Disney+ o semplicemente riattivare un vecchio abbonamento. Infatti, sono diverse le novità di rilievo attese per il prossimo mese, a partire dalla seconda stagione di Tucci in Italy, la serie firmata National Geographic e candidata agli Emmy con protagonista Stanley Tuccy e il suo viaggio in Italia. Nei nuovi episodi, tutti disponibili a partire dal 12 maggio, il celebre attore visiterà la Campania, le Marche, la Sardegna, la Sicilia e il Veneto.

Il 15 maggio ci saranno invece due uscite: la seconda stagione di Rivals, la serie televisiva britannica interpretata da Alex Hassel e David Tennant ambientata nell’Inghilterra degli anni Ottanta, e il quinto capitolo di Welcome to Wrexham, la pluripremiata serie FX che ha al centro le vicende del club gallese Wrexham A.F.C.

Disney+ è disponibile tramite browser web, device mobili, dispositivi collegati al televisore, il visore Meta Quest, e il sistema di infotainment dei marchi automobilistici Audi, BMW e Mercedes-Benz. Alla lista dei dispositivi mobili compatibili con l’app ufficiale appartengono i tablet Amazon Fire, i telefoni e i tablet Android, gli iPhone e iPad di Apple, più i tablet e i computer che hanno a bordo il sistema operativo Windows.